Dax: HSBC-Chartanalysten fürchten „Doppel-Top“ – „Rein psychologisch nicht das beste Verhaltensmuster“

Die beiden jüngsten Kursspitzen des Dax oberhalb von 16 000 Punkten bergen den Experten der Bank HSBC zufolge die Gefahr eines „Doppel-Tops“. In diesem charttechnischen Szenario drohten Kursverluste, sollte der Index nun unter die jüngsten Tagestiefs bei 15 773 beziehungsweise 15 762 Zählern fallen, hieß es in einer Studie am Donnerstag. Bei einem Abgleiten unter das Tief von vor zwei Wochen bei 15 622 Punkten könne der Dax sogar weitere 400 Punkte einbüßen.

Am Dienstag und Mittwoch seien die Dax-Kurse nach anfänglichen Gewinnen im Verlauf des Handels wieder abgebröckelt. „Rein psychologisch nicht das beste Verhaltensmuster“, merkten die Analysten an. Anleger sollten sich auf größere Marktschwankungen im September einstellen.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: solarseven / Shutterstock.com

