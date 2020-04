DAX: Index testet EMA 50

Die Vorgaben aus dem asiatischen Raum waren durchwachsen, trotzdem nahmen Händler hierzulande ihren Mut zusammen und trieben den DAX-Index weiter gen Norden auf ein frisches Fünf-Wochen-Hoch voran.

Dadurch kann das deutsche Aktienbarometer zur Stunde ein Kursplus von 2.582 Punkten zu den Märztiefs vorweisen, hängt aber zunächst einmal am 50-Tage-Durchschnitt (EMA 50) um 10.840 Punkten fest. Diese Hürde dürfte nicht einfach überwunden werden und stellt in erster Linie einen markanten Widerstand dar. Sollte die Aufwärtsdynamik in den folgenden Tagen jedoch anhalten, wären weitere Kursgewinne an 11.032 Punkte und somit die Anfang März gerissene Kurslücke möglich. Darüber könnte das Barometer sogar an das 38,2 % Fibonacci-Retracement weiter zulegen.

Sollte der EMA 50 jedoch für einen signifikanten Abpraller im heutigen Handelsverlauf sorgen, findet der heimische Leitindex im Bereich von 10.610 Punkten eine erste Unterstützung vor, darunter bei 10.250 Punkten. Ein Kursrutsch unter das zuletzt genannte Niveau könnte aber eine Verkaufswelle zunächst auf 10.100, darunter auf 9.840 Punkte auslösen.

Weitere Wirtschaftsdaten werden ab 15:00 Uhr mit dem US-amerikanischen Case-Schiller-Hauspreisindex für den Monat Februar veröffentlicht, eine Stunde später folgt das Verbrauchervertrauen Conference Board aus April. Zeitgleich wird der Richmond Fed Manufacturing Index für den aktuellen Monat vorgestellt, um 22:30 Uhr folgen die wöchentlichen API-Öllagerbestände. Ansonsten richtet sich der Fokus auf US-Großunternehmen wie 3M, AMD, Alphabet, Caterpillar, Ford Motor, Juniper Networks, Merk & Co., Mondolez International, PepsiCo, Pfizer und Starbucks.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10.840 // 10.876 // 11.000 // 11.032 // 11.106 // 11.266 Unterstützungen: 10.610 // 10.500 // 10.250 // 10.100 // 10.000 // 9.955

