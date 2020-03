Dax kämpft sich über 9000 Punkte zurück – Sind die Märkte dabei den Boden zu bilden?

Gut zwei Stunden nach Handelsbeginn kann der Dax heute wieder aufatmen und vorerst deutliche Gewinne verzeichnen. Er hat sich mit einem Plus von knapp 5,1 Prozent wieder über die Marke von 9000 Punkten gekämpft und notiert derzeit bei 9050 Zählern.

„Heute ist großer Verfall. Und heute ist Eindeckungstag.“ Das sagte der technische Analyste Marcel Mußler bereits vorbörslich. Der Negativtrend im Stundenchart des Daxsei gebrochen, und das Kaufsignal werde nun untermauert. Den nächsten wichtigen Widerstand sieht Mußler bei 9132 Punkten. Sollte sich genügend Nachfragedruck aufbauen, könne es aber noch deutlich weiter nach oben gehen. Bis 9987 Punkte sieht er „keine weiteren Widerstände“.

Finden die Märkte jetzt den Boden?

Jurrien Timmer, Direktor für globales Makro-Trading bei Fidelity Investments, äußerte sich gegenüber dem Nachrichtendienst CNBC zur derzeitigen Situation und sieht die Märkte als „sehr überverkauft“ an. „Wir befinden uns auf dem Niveau von ’08, ’87 Crash, 1970, sogar 1929, 1930“, sagte er und bezog sich auf die Finanzkrise von 2008, den Schwarzen Montag von 1987 und die Weltwirtschaftskrise von 1929. „Sie können also an einer Hand abzählen, wie oft wir so überverkauft waren. Es ist der schnellste und schärfste Rückgang, den wir je gesehen haben. Es war in allen Anlageklassen ansteckend – Anleihen, Kredite, Rohstoffe.“

Generell gilt für die Aktienmärkte: Dort wird die Zukunft gehandelt. das heißt, dass sie ihren Peak vor einer kommenden Rezession finden, aber auch ihren Boden vor dem Höhepunkt der Rezession finden. Das Coronavirus macht eine Einschätzung jedoch besonders schwer, da die Lage in Europa und den USA weiter unsicher ist. In Europa muss jetzt abgewartet werden, ob die Maßnahmen der starken Einschränkung der Öffentlichkeit greifen. In den USA ist die Pandemie gerade erst angekommen, daher herrscht dort noch komplette Unsicherheit. Sobald einigermaßen Klarheit herrscht, wie lange man noch an den Folgen des Virus zu kämpfen hat, können die Finanzmärkte wieder anfangen zu planen und Prognosen abgeben - und es dürfte sich ein Boden bilden.

Speziell für den Dax ist aus charttechnischer Sicht positiv, dass er sein Montagstief erfolgreich nach oben verteidigen konnte und somit auch die massive Unterstützung aus der Dotcom-Krise und der Finanzkrise 2008 gehalten hat, die im Bereich von 8100 bis 8150 Punkten liegt.

Aufgrund der weiteren Unsicherheit, wie stark die Maßnahmen gegen die weitere Verbreitung des Virus greifen, und entsprechend wie lange die Wirtschaft noch unter dem Shutdown des öffentlichen Lebens leiden muss, dürften die Märkte auch auf dem Weg einer Bodenbildung weiter extrem volatil bleiben.

