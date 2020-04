DAX: Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) als Auffangbecken bei Aktiencrashs? - Riedl Report #005

Hintergrund: Im Falle des DAX produzierte diese Kennzahl bislang spektakuläre Ergebnisse. Weitere Themen der Sendung: 1) Die besten vs. schwächsten Indizes des Jahres: Was der OMX Kopenhagen dem Rest Europas voraushat. 2) Die stärksten Aktien Europas: Ein dänischer Medizinkonzern. 2) Potentieller Outperformer in einer Erholungsrallye: Die Polytec Holding (Österreich).

Strategien, Indikatoren, statistische Vorteile: Die Welt der quantitativen Markt- und Aktienanalyse. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst, Börsenbriefautor und leitender Redakteur technischer Systeme der Börsenmedien AG, blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Ein Marktüberblick, die Top/Flop-Aktie der Woche, vorgestellte Handelsstrategien und ein Wochenthema prägen die wöchentliche Sendung.

Kapitalanlage basierend auf Fakten statt Meinungen und Zahlen statt Emotionen: Der Riedl Report gewährt einen wöchentlichen Einblick, wie systematische Geldanlage konkret werden kann. Von der strategischen Suche aussichtsreicher Aktien, statistisch-messbaren psychologischen Effekte bis hin zu komplexen Handelssystemen. Die gezeigten Methoden bieten die Grundlagen divers gearteter Anlagestrategien.

Autor: Dr. Dennis Riedl.Börsenbriefe des Autors: TSI USA & Turnaround

