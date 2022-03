Dax mit solidem Wochenstart erwartet

Der Ukraine-Krieg dürfte auch in der neuen Woche zentrales Thema an der Börse bleiben, hinzu kommen wichtige Wirtschaftsdaten aus der Eurozone und den USA. Die Berichtssaison ist so gut wie vorbei - ledglich bei VW ist noch etwas Spannung drin.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE000PAH0038, DE0007664039,