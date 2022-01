Dax niedriger erwartet - Inflation im Blick

Frankfurt (Reuters) - Nach der Veröffentlichung der Fed-Protokolle dürfte der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten.

Die US-Notenbank denkt angesichts des Inflationsschubs über eine womöglich raschere Anhebung der Zinsen nach. Die Wall Street beendete den Handel am Mittwoch deutlich im Minus. Der Dax hatte noch vor Veröffentlichung der Protokolle den dritten Tag in Folge im Plus geschlossen. Er war um 0,7 Prozent auf 16.271 Punkte vorgerückt.

Neben der Fed stehen am Donnerstag auch Konjunkturdaten im Fokus. Ihr Augenmerk richten Börsianer vor dem Hintergrund explodierender Energiepreise und Lieferketten-Problemen auf die deutschen Inflationsdaten. Analysten erwarten für Dezember einen leichten Rückgang auf 5,1 Prozent im Jahresvergleich. Am Morgen werden außerdem die Auftragseingänge der deutschen Industrie veröffentlicht. Hier sagen Experten für November ein Plus von 2,1 Prozent voraus, nach einem Minus von 6,9 Prozent im Vormonat. Wenige Stunden später stehen vergleichbare Daten aus den USA auf dem Programm. Hier hat sich der Anstieg voraussichtlich auf 1,5 von einem Prozent beschleunigt.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.271,75

Dax-Future

15.972,00

EuroStoxx50

4.392,15

EuroStoxx50-Future

4.288,50

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

36.407,11 -1,1 Prozent

Nasdaq

15.100,17 -3,3 Prozent

S&P 500

4.700,58 -1,9 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

28.487,87 -2,9 Prozent

Shanghai

3.590,50 -0,1 Prozent

Hang Seng

22.821,81 -0,4 Prozent