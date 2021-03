Dax-Rekordjagd dürfte pausieren - Biden-Plan im Blick

Frankfurt (Reuters) - Dem deutschen Leitindex Dax dürfte nach dem Sprung über die Rekordmarke von 15.000 Punkten zunächst die Puste ausgehen.

Zum Quartalsultimo dürfte er Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten. Am Dienstag hatte 1,3 Prozent im Plus bei 15.008,61 Zählern geschlossen.

Im Tagesverlauf wird der neue US-Präsident Joe Biden sein drei Billionen Dollar schweres Konjunkturprogramm vorstellen. Börsianer versprechen sich Details zu den geplanten Infrastruktur-Investitionen.

Daneben warten Investoren gespannt auf die Beschäftigten-Zahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP. Sie geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten, die allerdings am Karfreitag veröffentlicht werden, wenn zahlreiche Börsen - unter anderem die in den USA und Deutschland - geschlossen sind. Analysten erwarten für März den Aufbau von 550.000 Jobs, nach einem Plus von 117.000 im Vormonat.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.008,61

Dax-Future

14.975,00

EuroStoxx50

3.926,20

EuroStoxx50-Future

3.860,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.066,96 -0,3 Prozent

Nasdaq

13.045,39 -0,1 Prozent

S&P 500

3.958,55 -0,3 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

29.179,21 -0,9 Prozent

Shanghai

3.430,53 -0,8 Prozent

Hang Seng

28.418,24 -0,6 Prozent

(Reporter: Anika Ross, Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)