Der Dax hat sich am Montag weiter nach oben gearbeitet. Im späten Handel kletterte der deutsche Leitindex bis auf rund 15 619 Punkte, fiel dann zum Schluss aber wieder mit plus 0,36 Prozent auf 15 599,23 Punkte knapp unter die umkämpfte 15 600er-Marke. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen schloss mit plus 0,07 Prozent auf 34 849,02 Punkte.

Moderate Kursgewinne an den New Yorker Börsen erwiesen sich als Stütze für den deutschen Markt. Insgesamt aber hielten sich die Anleger hierzulande eher wieder zurück, bevor die Quartalsberichtssaison in dieser Woche weiter an Fahrt gewinnt. Die steigenden Ölpreise verlören die Anleger dabei nicht aus den Augen, hieß es.

In der deutschen Wirtschaft hatte sich die Stimmung im Oktober angesichts anhaltender Probleme im globalen Handel erneut verschlechtert, was die Aktien-Anleger aber angesichts der bekannten Lieferkettenprobleme nicht mehr überraschte. Der Ifo-Geschäftsklimaindex, Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, war wie erwartet zum vierten Mal in Folge gefallen. „Aus der Corona-Krise ist eine Knappheitskrise geworden“, schrieb dazu Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank.

Werbung Knock-Outs zur Tesla Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Den Lieferkettenproblemen zum Trotz erhöhte der Staplerhersteller Jungheinrich seine Ergebnisprognose für 2021, worauf die Aktien an der MDax-Spitze 5,8 Prozent gewannen. Mit ähnlich hohem Kursgewinn landeten die Titel von Bechtle auf Platz zwei. Der IT-Dienstleister überzeugte mit seinen Zahlen für das dritte Quartal die Anleger.

Wohl auch unter dem Einfluss hoher Kursgewinne und positiver Unternehmensnachrichten von Tesla knüpften Autowerte an ihre jüngst positive Tendenz an. Im Dax waren Porsche , Volkswagen und BMW vorne mit Kursgewinnen von bis zu 4,7 Prozent. Der US-Elektroautobauer hatte Berichte bestätigt, wonach der Autovermieter Hertz bis Ende kommenden Jahres 100 000 Fahrzeuge für seine Flotte bestellt hat.

Die Titel von CTS Eventim erlitten am MDax-Ende mit minus 3,6 Prozent einen weiteren Rückschlag. Anleger sorgten sich ob der wieder steigenden Corona-Zahlen in Deutschland und hätten bei den Anteilen des Ticketvermarkters und Event-Veranstalters vorsichtshalber weitere Gewinne mitgenommen, hieß es aus dem Handel. Seit ihrem Rekordhoch in der Vorwoche ist die Luft raus.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss prozentual fast unverändert auf 4188,31 Punkten. In Paris gab der Cac 40 moderat nach, in London gelang dem britischen FTSE 100 hingegen ein moderates Plus. In New York stand der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss etwas höher.

Der Euro litt unter dem schwachen Ifo-Geschäftsklimaindex und kostete zuletzt 1,1613 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1603 (Freitag: 1,1630) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8619 (0,8599) Euro gekostet.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,19 Prozent auf minus 0,20 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,11 Prozent auf 143,62 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,07 Prozent auf 168,58 Punkte zu.

Weitere Themen des Tages:

Krypto-Sektor: Bitcoin festigt sich über 60.000 Dollar - Mastercard öffnet die Tore zum Krypto-Universum

Eyemaxx: Deutsches Immobilienunternehmen kann Zinsen für Unternehmensanleihe nicht zahlen - Aktie im Crash-Modus

IPO: Volvo Cars tritt vor Börsengang auf die Euphorie-Bremse - Autobauer rechnet mit deutlich weniger Einnahmen

Tesla: US-Autovermieter Hertz will 100.000 Elektroautos bei den Kaliforniern bestellen - Aktie vorbörslich deutlich im Plus

Symrise: Die Geschäfte laufen wieder - nächstes Jahr eine Menge Spielraum für die Wachstumsziele? Das sagen die Analysten

Powell: Drosselung der Anleihekäufe soll Mitte 2022 abgeschlossen sein - „Wir sind auf dem besten Weg, mit Reduzierung zu beginnen

Paypal: Erleichterung bei den Anlegern - doch keine Pinterest-Übernahmepläne

Zooplus: Nochmal 10 Euro oben drauf - damit ist dann aber endgültig Schluss

Facebook: Ist der Konzernname für Zuckerberg Geschichte? - Böses Erwachen bei den Quartalszahlen?

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: anathomy / Shutterstock.com

Testsieger onvista bank: Kostenlose Depotführung, nur 5,- € Orderprovision und komfortables Webtrading! Mehr erfahren > > (Anzeige)