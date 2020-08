DAX: Seit Juni im Seitwärtstrend

Die abgelaufene Handelswoche konnte der deutsche Leitindex positiv abschließen, nachdem zuvor eine mehrwöchige Korrektur abgehalten wurde. Den seit Mitte Juli bestehenden Abwärtstrend gelang es dennoch nicht zu knacken.

Dazu zeigten sich Marktteilnehmer in den letzten vier Handelstagen schlichtweg zu zurückhaltend, es herrschte in dieser Zeit eine ausgeprägte Seitwärtsphase. Dennoch notiert der Aktienindex nun im Bereich seiner Abwärtstrendlinie und könnte diese versuchen zu Beginn der Woche zu attackieren. Noch immer bleibt jedoch anzumerken, dass sich viele Händler in der Sommerpause befinden und erst Ende dieses Monats die vollständige Belegschaft an den Börsen anzutreffen sein wird.

Unter technischen Gesichtspunkten hat der DAX-Index seit dem Sommerhoch bei 13.313 Punkten eine dreiwellige Korrektur abgeschlossen, daher könnte jetzt der Abwärtstrend in Angriff genommen werden. Sollte sich diese Annahme jedoch als falsch erweisen und der DAX-Index mindestens unter den EMA 50 (blaue Linie) zurückfallen, müssten weitere Abschläge in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) bei rund 12.050 Punkten zwingend eingeplant werden.

Die Lage bleibt weiter spannend, US-Unternehmen melden satte Gewinne und sind von den Corona-Maßnahmen in den USA nicht so schwer betroffen, wie es zunächst vermutet wurde. Als Beispiel hat das Investmentunternehmen von Star-Investor Warren Buffett Berkshire Hathaway einen Quartalsgewinn von 26 Milliarden Dollar erwirtschaftet.

Erste Wirtschaftsdaten trafen in der Nacht zum Montag mit Zahlen zu Chinas Verbraucher- und Erzeugerpreisen aus dem Monat Juli ein. Ansonsten sind die Fundamentaldaten zu Beginn dieser Woche vergleichsweise rar gesät, erst um 10:30 Uhr wird der sentix-Konjunkturindex für Gesamteuropa und den Monat August erwartet. Quartalszahlen melden unter anderem die Unternehmen ATOSS Software, Bertrandt und Holiday Check.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.691 // 12.744 // 12.880 // 12.930 // 13.000 // 13.103 Unterstützungen: 12.500 // 12.395 // 12.297 // 12.253 // 12.095 // 12.052

