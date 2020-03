Dax wagt sich nach Kurssturz wieder etwas nach oben - Corona-Sorgen bleiben

(Reuters) - Nach dem Rutsch unter die Marke von 9000 Punkten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag etwas höher starten.

Am Montag hatte er 5,3 Prozent nachgegeben auf 8742,25 Punkte - das ist der niedrigste Stand seit 2013.

Hauptthema bleibt das Coronavirus: Um die Ausbreitung des Krankheitserregers zu bremsen, steht das Leben in Deutschland weitgehend still. Betroffen davon ist auch der Einzelhandel; die meisten Geschäfte bleiben geschlossen. "Wenngleich diese Maßnahmen aktuell unerlässlich erscheinen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und eine Überforderung der Gesundheitssysteme zu verhindern, führen sie doch zu einer plötzlichen und weitreichenden Verlangsamung der Wirtschaftsaktivität", schrieben die Experten der Fondsgesellschaft LFDE. "Eine globale Rezession scheint unausweichlich."

In diesem Zusammenhang dürften Anleger auch auf die Firmenzahlen blicken: So öffnet VW seine Bücher. Wegen des Virus stehen inzwischen auch Autofabriken still.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 8.742,25

Dax-Future 8.839,50

EuroStoxx50 2.450,37

EuroStoxx50-Future 2.450,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 20.188,52 -12,9 Prozent

Nasdaq 6.904,59 -12,3 Prozent

S&P 500 2.386,13 -12,0 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei 17.051,94 +0,3 Prozent

Shanghai 2.762,49 -1,0 Prozent

Hang Seng 23.037,25 -0,1 Prozent