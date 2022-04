Der faire Wert von Walt Disney: Ziemlich einfach berechnet

Was ist Walt Disney eigentlich wert? Eine Frage, die wir einfach beantworten können: Der Aktienkurs liegt im Moment bei 125 Euro, mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 252 Mrd. US-Dollar erhalten wir ebenfalls eine andere Kennzahl, die das widerspiegelt.

Ob das der faire Wert von Walt Disney ist, das ist eine andere Frage. Blicken wir auf eine ziemlich einfache Methodik, um herauszufinden, was die Anteilsscheine des US-Konzerns wirklich wert sein könnten. Die Summe der Einzelteile kann uns bereits einen Vorgeschmack auf das geben, was vielleicht realistischer wäre.

Walt Disney: Fairer Wert in einem normalen Geschäftsjahr

Den fairen Wert von Walt Disney sollten wir nicht anhand der Pandemie bewerten. Nein, sondern anhand der Möglichkeiten, was ein normales Geschäftsjahr schaffen kann. Leider müssen wir zurück in das Geschäftsjahr 2019 springen, um bei den Parks einen Vorgeschmack zu erhalten, was eigentlich noch normal ist.

In diesem Geschäftsjahr kam Walt Disney auf ein operatives Ergebnis von 6,7 Mrd. US-Dollar. Heute glaube ich, dass durch Preiserhöhungen und neue Möglichkeiten der Monetarisierung wie die Lightning-Lane oder die Genie-Programme 7 Mrd. US-Dollar möglich wären. Zumindest, wenn es in der nächsten Zeit die Aussicht auf volle Auslastung gibt.

Fragt sich bloß, mit welchem Multiplikator wir diesen Unternehmensbereich bewerten sollten. Aufgrund der starken Qualität und der Preissetzungsmacht halte ich mindestens das 15-Fache dieses Wertes für angemessen. Das heißt, dass die Freizeitparks im Gesamtkonzern ca. 105 Mrd. US-Dollar Börsenwert wert wären. Allerdings ist das nicht der einzige Unternehmensbereich, der damit übrigens mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis zwischen 4 und 5 bewertet wäre, was ich ebenfalls fair empfinde.

Ein weiteres großes Segment, das wir bewerten müssen, ist das Streaming. Hier dürfte Walt Disney näherungsweise und konzernübergreifend auf fast 200 Mio. Abonnenten kommen. Um einfach zu rechnen, nutzen wir diesen Wert. Wobei Disney+ alleine ca. 130 Mio. Abonnenten mitbringt. Was wäre der faire Wert für diesen Geschäftsbereich?

Netflix kommt mit ca. 230 Mio. Abonnenten auf einen Börsenwert von 168 Mrd. US-Dollar. Wenn wir auch aufgrund der eher durchwachseneren Monetarisierung zwei Drittel dieses Börsenwertes als Maßnahme nehmen, so erhalten wir 112 Mrd. US-Dollar. Das heißt, dass Walt Disney alleine beim Streaming und den Freizeitparks konservativ mit 117 Mrd. US-Dollar bewertet wäre. Unter anderem kämen noch das Kabel-Segment und andere Bereiche hinzu. Alleine per Lizenzen hat Walt Disney im letzten Quartal 2,4 Mrd. US-Dollar an Umsatz generiert. Mit einem hohen Multiplikator dürften wir das Bewertungsmaß, das die Marktkapitalisierung bietet, eigentlich übersteigen.

Der faire Wert …?

Was ist also der faire Wert von Walt Disney? Ich glaube, wenn wir die Summe der Einzelteile betrachten, stoßen wir schnell an die Grenzen der jetzigen Bewertung. Beziehungsweise der Marktkapitalisierung. Entscheidend ist, dass die Aktie zurück zur alten Stärke findet oder darüber hinaus. Dann kann die Aktie wieder ihre Stärke ausspielen.

Der Artikel Der faire Wert von Walt Disney: Ziemlich einfach berechnet ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images