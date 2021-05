Der Lösungsstack Lattice Automate beschleunigt die Entwicklung industrieller Automatisierungssysteme

Der neue Stack bietet verbrauchsarme, sichere und zuverlässige Lösungen für die Fabrikautomation und Industrierobotik der nächsten Generation

Die Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ:LSCC), der führende Anbieter von programmierbaren Geräten mit geringem Stromverbrauch, hat heute sein Portfolio an umfassenden verbrauchsarmen Lösungsstacks auf FPGA-Basis mit der Einführung von Lattice Automate™ erweitert. Der Stack umfasst Softwaretools, industrielle IP-Kerne, modulare Hardwareentwicklungskarten sowie softwareprogrammierbare Referenzdesigns und -demos, welche die Implementierung von Anwendungen wie Robotik, skalierbare Mehrkanal-Motorsteuerung mit prädiktiver Instandhaltung und industrielle Echtzeitvernetzung vereinfachen und beschleunigen. Intelligente Industriesysteme, die durch Automate ermöglicht werden, werden eine wichtige Rolle bei der Automatisierung zukünftiger intelligenter Fabriken, Lagerhäuser und Geschäftsgebäude spielen.

Technologietrends wie IoT und Edge Computing treiben die Entwicklung intelligenter Automatisierungssysteme zur Verbesserung von Effizienz und Arbeitssicherheit voran. Laut Fortune Business Insights wird der globale Markt für industrielle Automatisierung bis 2027 voraussichtlich 326,14 Milliarden USD erreichen.1

„Damit automatisierte Industriesysteme die von Unternehmen gewünschten Produktivitäts- und Sicherheitsvorteile bieten können, müssen sie Funktionen wie Betrieb mit geringem Stromverbrauch, geringe Datenlatenz, hohe Verfügbarkeit und Echtzeitverarbeitung unterstützen“, sagte Mark Hoopes, Marketingdirektor für industrielle Segmente bei Lattice. „Der Automate-Lösungsstack bietet Entwicklern eine schnelle und einfache Möglichkeit, industrielle Systeme zu erstellen, die diese Funktionen nutzen, um neue Technologien wie prädiktive Instandhaltung zu unterstützen.“

Der Automate-Stack bietet Referenzdesigns und Softwaretools für die schnelle Entwicklung beliebter industrieller Anwendungen wie u. a.:

Skalierbare Motorsteuerung – beschleunigt die Entwicklung flexibler Motorsteuerungssysteme, einschließlich einer GUI-basierten Benutzeroberfläche zur Systemüberwachung und -steuerung.

Prädiktive Instandhaltung – minimiert Maschinenstillstandszeiten durch Überwachung mehrerer Motoren in einem System.

Eingebettete Echtzeitvernetzung – implementiert ein erweiterbares Erfassungs- und Steuerungssystem für eine große Anzahl von Geräten, wobei ein FPGA des Modells Lattice Nexus™ als zentraler Controller verwendet wird.

Cyber-Ausfallsicherheit – ermöglicht ein Hardware-Root-of-Trust, das einen auf Firmware basierenden Angriff in Echtzeit erkennen, davor schützen und verlorene Daten wiederherstellen kann.

Benutzerfreundliche Softwaredesign-Methodik – der Stack unterstützt Lattice Propel™ zur Vereinfachung der Entwicklung industrieller Automatisierungssysteme mit Software-/Hardware-Koverarbeitung unter Verwendung eines eingebetteten RISC-V-Prozessors.

