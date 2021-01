DEUTZ - Aktie mit traumhafter Vorstellung

DEUTZ AG - WKN: 630500 - ISIN: DE0006305006 - Kurs: 5,560 € (XETRA)

Während Anleger bei der Schaeffler-Aktie immer noch auf den "großen Knall" warten müssen und hoffen, dass er nicht zur Unterseite erfolgt, hätte das am selben Tag vorgestellte Setup für die Deutz-Aktie nicht besser abgespult werden können. Der Wert erreichte den Widerstand bei 5,22 EUR, korrigierte bis auf 4,97 EUR, zwischenzeitlich sogar etwas tiefer, und zog anschließend auf das Hoch bei 5,49 EUR an. Damit ist der blaue Pfeil vollständig abgespult worden.

Es stellt sich nun die Frage, ob auch das gestrichelte Szenario in Richtung 5,98 EUR noch greifen kann. Bislang spricht nichts dagegen. Dennoch empfiehlt es sich aus tradingtechnischer Sicht, das Risiko herauszunehmen, entweder durch einen Teilverkauf oder durch eine Stoppanhebung unter das Tief bei 5,12 EUR oder eventuell sogar beides. Solange der Support bei 5,22 EUR nun hält, zeigt der Weg des geringeren Widerstands aufwärts in Richtung 6,00 EUR. Intraday dient bereits die Marke von 5,49 EUR als neuer Support.

Fundamental ist die Deutz-Aktie weiterhin sehr günstig bewertet. Analysten erwarten im laufenden Jahr den Turnaround und einen Gewinn je Aktie von 0,56 EUR. 2022 könnten es 0,64 EUR je Aktie werden. Daraus errechnen sich KGVs von 10 und 9.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,28 1,55 1,79 Ergebnis je Aktie in EUR -0,95 0,56 0,64 KGV - 10 9 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,10 0,19 Dividendenrendite 0,00 % 1,80 % 3,42 % *e = erwartet

Deutz-Aktie

