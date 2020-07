DGAP-Adhoc: Advanced Bitcoin Technologies AG: Konzernabschluss 2019, neues B2B-Geschäft, neuer CFO (deutsch)

Advanced Bitcoin Technologies AG: Konzernabschluss 2019, neues B2B-Geschäft, neuer CFO

15.07.2020 / 11:42 CET/CEST

Frankfurt am Main, 15. Juli 2020 - Die Advanced Bitcoin Technologies AG ( WKN: A2YPJ2 / ISIN: DE000A2YPJ22 / Börsenkürzel: ABT) hat heute den testierten Konzernabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr 2019 veröffentlicht. Zudem wurden vom Vorstand und Aufsichtsrat die strategischen Entscheidungen getroffen, ein neues B2B-Geschäftsmodell im Bereich Krypto-Zahlungen aufzubauen und Christian Lang zum neuen CFO zu bestellen.

Konzernjahresabschluss 2019 veröffentlicht Die Advanced Bitcoin Technologies AG hat das Rumpfgeschäftsjahr vom 27. Juni bis zum 31. Dezember 2019 auf Konzernebene mit einem Gesamtertrag von 11.000 Euro und einem operativen Verlust von -1,4 Mio. Euro auf EBITDA-Basis abgeschlossen. Der operative Verlust wurde hauptsächlich von Personal- und Marketingaufwendungen sowie Beratungskosten geprägt. Das Konzernjahresergebnis beläuft sich auf einen Fehlbetrag von -3,3 Mio. Euro, der insbesondere durch die planmäßigen Abschreibungen von 2,9 Mio. Euro auf immaterielle Vermögensgegenstände entstanden ist, die bei der Kaufpreisallokation im Zuge der Erstkonsolidierung der savedroid AG sowie deren Tochtergesellschaften in Liechtenstein, den Niederlanden und Luxemburg aktiviert wurden. Da der Konzern zum 01. Oktober 2019 entstanden ist, beziehen sich die genannten Zahlen im Wesentlichen auf das vierte Quartal 2019.

Im Zuge der Erstkonsolidierung der Tochtergesellschaften wurden bei der Kaufpreisallokation immaterielle Vermögensgegenstände aus Software und Nutzerdaten von insgesamt 57,0 Mio. Euro aktiviert, die über 5 Jahre planmäßig abzuschreiben sind. Aus diesen aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen und unter Berücksichtigung ihrer planmäßigen Abschreibungen resultierten passive latente Steuern in Höhe von 18,8 Mio. Euro, die ebenfalls über 5 Jahre ertragswirksam gegen die planmäßigen Abschreibungen aufzulösen sind. Nach Verrechnung des Jahresfehlbetrags und der Minderheitenanteile betrug das Konzerneigenkapital per 31. Dezember 2019 insgesamt 36,9 Mio. Euro.

Die sonstigen Vermögensgegenstände bestehen fast ausschließlich aus Kryptowährungsguthaben in Bitcoin und Ethereum, die sich auf Basis der Kurse per 31. Dezember 2019 auf 2,8 Mio. Euro beliefen. Bezogen auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen beträgt der Marktwert derzeit 4,2 Mio. Euro. Die sonstigen Verbindlichkeiten von 4,8 Mio. Euro enthalten in erster Linie die Schuldübernahme der im Rahmen des ICO (Initial Coin Offering) der savedroid AG im ersten Quartal 2018 verkauften virtuellen Gutscheine (SVD-Token) zur Einlösung für Dienstleistungen des Unternehmens durch die savedroid FL GmbH.

Der vollständige testierte Konzernabschluss steht auf der Homepage im Bereich Investor Relations unter Finanzkalender zum Download bereit.

Neues B2B-Geschäftsmodell gestartet Um von der international steigenden Akzeptanz von Krypto-Währungen im Geschäftskundenumfeld (B2B) zu profitieren sowie die Skalierungsfähigkeit und damit das Risikoprofil des Geschäftsmodells durch eine geringere Abhängigkeit vom Endkundengeschäft zu verbessern, wurde die Entscheidung getroffen, einen neuen Krypto-Bezahlservice für Geschäftskunden aufzubauen. Das neue B2B-Geschäftsmodell namens SecPay ( https://www.secpay.io) ermöglicht es Händlern, einfach und sicher Bitcoin-Zahlungen zu akzeptieren, ohne selbst mit Kryptowährungen in Berührung zu kommen.

SecPay garantiert Händlern ohne Wechselkursrisiko immer den fixen Auszahlungsbetrag in Euro und ist sowohl für Online-Shops als auch für Ladengeschäfte und Gastronomiegetriebe nutzbar. Die Markteinführung wurde gestartet, erste Händler nutzen das Dienstleistungsangebot von SecPay bereits und weitere Absichtserklärungen (Letter of Intent) sind unterzeichnet. Vor diesem Hintergrund geht der Vorstand aktuell davon aus, im laufenden Geschäftsjahr 2020, im Vergleich zu den auf das Gesamtjahr hochgerechneten Vorjahreszahlen, die Erträge zu steigern und den operativen Verlust auf EBITDA-Basis zu reduzieren.

Christian Lang zum neuen CFO bestellt Die Gesellschaft hat ihren Vorstand mit dem erfahrenen Finanzmanager Christian Lang erweitert. Der Aufsichtsrat hat Herrn Lang zum neuen CFO der Advanced Bitcoin Technologies AG bestellt. Herr Lang arbeitete zunächst bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG bevor er die SCM Microsystems Inc. vom Start-up über mehrere Venture-Capital-Finanzierungsrunden bis hin zum IPO an der Nasdaq und am Neuen Markt als CFO Europe begleitete. Im Anschluss wechselte er als CFO Deutschland zum Nasdaq-gelisteten US-Software-Unternehmen Verint Systems Inc. Danach begleitete Herr Lang mehrere CFO-Positionen in internationalen Unternehmen unterschiedlicher Branchen.

Der Vorstand der Advanced Bitcoin Technologies AG besteht damit aus insgesamt 4 Mitgliedern: Dr. Yassin Hankir als CEO, Tobias Zander als CTO, Joachim V. Brockmann als COO und Christian Lang als CFO.

Über Advanced Bitcoin Technologies AG Die Advanced Bitcoin Technologies AG ist eine Holding-Gesellschaft, die es sich zum Ziel gemacht hat, die Welten der Fiat- und Kryptowährungen miteinander zu verbinden und Geschäfts- und Privatkunden sichere und einfache Finanztransaktionen zu ermöglichen. Ihre Beteiligungen entwickeln zukunftsweisende Produkte und Dienstleistungen sowohl für den B2C -Bereich als auch für B2B2C-Anforderungen. Zur Advanced Bitcoin Technologies AG gehören die savedroid AG sowie die savedroid FL GmbH in Liechtenstein, die savedroid NL B.V. in den Niederlanden und die savedroid LUX S.A. in Luxemburg zu jeweils 98,62%. Mit ihrer Börsennotierung im Freiverkehr der Börse Düsseldorf verfolgt die Advanced Bitcoin Technologies AG die Mission, Investoren am globalen Trend im Bereich Kryptowährungen partizipieren zu lassen. Mehr Informationen: www.abt-ag.com

Investor-Relations- und Pressekontakt Dr. Yassin Hankir Vorstandsvorsitzender Neue Mainzer Straße 84 60311 Frankfurt am Main +49-(0)69-20739721 ir@abt-ag.com www.abt-ag.com

