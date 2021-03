Leclanché AG: Nexcharge ist startklar, um Delhi mit Indiens erstem netzgekoppelten Li-Ionen-Batterie-basierten Gemeinschafts- Energiespeichersystem (CESS) zu beleuchten

^ EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Kooperation Leclanché AG: Nexcharge ist startklar, um Delhi mit Indiens erstem netzgekoppelten Li-Ionen-Batterie-basierten Gemeinschafts- Energiespeichersystem (CESS) zu beleuchten

27.03.2021 / 21:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nexcharge ist startklar, um Delhi mit Indiens erstem netzgekoppelten Li-Ionen-Batterie-basierten Gemeinschafts-Energiespeichersystem (CESS) zu beleuchten

- Nexcharge, eine Marke von Exide Leclanche Energy Pvt. Ltd., ist ein exklusives JV in Indien zwischen Exide Industries Limited und Leclanché, Schweiz

- Das netzgekoppelte System mit einer Leistung von 0,52 Megawattstunden, das in Zusammenarbeit mit Tata Power DDL errichtet wurde, wird den Weg für eine breitere Einführung von Energiespeichertechnologien im Netzbereich in ganz Indien ebnen

DELHI, Indien, YVERDON-LES-BAINS, Schweiz 27. März 2021: Nexcharge hat heute in Zusammenarbeit mit Tata Power Delhi Distribution Ltd (TPDDL) Indiens erstes netzgekoppeltes Li-Ionen-Batterie-basiertes Gemeinschafts-Energiespeichersystem in Rani Bagh, Delhi, eingeweiht. Das 0,52 MWh Batterie-Energiespeichersystem im TPDDL-Umspannwerk Rani Bagh wird Spitzenausgleich, Blindleistungs-Kompensation und einen Mechanismus zum Ausgleich von Abweichungen basierend auf dem Frequenzgang auf Umspannwerksebene mit einer Reservestromversorgung für Vorzugskunden im Falle eines Netzausfalls bieten.

Nexcharge, eine Marke von Exide Leclanche Energy Pvt. Ltd., führte das Projekt mit Hilfe eines globalen Projektteams durch. Bei dem Unternehmen handelt es sich um ein exklusives Joint Venture in Indien zwischen Exide Industries Limited, dem größten Batteriehersteller des Landes, und Leclanché SA, dem Schweizer Großkonzern für Lithium-Ionen-Zellen. Das netzgekoppelte System mit einer Leistung von 0,52 Megawattstunden, das im Besitz von Exide Industries und Leclanché SA ist, wird den Weg für eine breitere Akzeptanz der Energiespeichertechnologie im Netzbereich in ganz Indien ebnen.

Stefan Louis, Chief Executive Officer und Chief Technology Officer von Nexcharge, sagte über die Initiative: "Batteriebasierte Energiespeicher (BESS) bieten die Möglichkeit, intermittierende Solar- und Windenergieressourcen besser in das indische Stromnetz zu integrieren und den Verbrauchern qualitativ hochwertigen Strom zu liefern. Dieses gemeinschaftliche Energiespeichersystem wird den Verbrauchern ein höheres Maß an Stabilität, Zuverlässigkeit, Qualität und Kontrolle gewährleisten. Sowohl die Kunden als auch die Versorger werden von diesem Service profitieren. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Tata Power DDL bei der Errichtung dieses neuen netzgekoppelten Systems mit 0,52 MWh, das einen neuen Weg für die breiter angelegte Einführung von Energiespeichertechnologien im Netzbereich in ganz Indien ebnen wird. Es ist ein weiterer Schritt, um allen Indern den Zugang zu intelligenten Energiequellen zu ermöglichen."

Die Speicheranlage wurde von Shri Satyendar Kumar Jain, Minister für Strom, PWD, Gesundheit & FW, Industrie, und Gurudwara Wahlen, Govt. of NCT of Delhi, im Beisein von Stefan Louis, Chief Executive Officer und Chief Technology Officer - Excharge, Ganesh Srinivasan, Chief Executive Officer - Tata Power Delhi Distribution Limited.

Herr Ganesh Srinivasan, Chief Executive Officer - Tata Power Delhi Distribution Limited, kommentierte die Markteinführung mit den Worten: "Wir sind stolz darauf, mit Nexcharge zusammenzuarbeiten, um das landesweit erste netzgekoppelte Energiespeichersystem (CESS) auf Gemeindeebene einzurichten. Dies wird unser Netzwerk weiter stärken und eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Stromversorgung für unsere Verbraucher zu jeder Zeit sicherstellen. Anstatt eine gigantische Infrastruktur von Transformatoren und elektrischen Geräten zu bauen, können CESS genutzt werden, um Nachfragespitzen zu decken und gleichzeitig überschüssigen Strom zu speichern. Ich glaube, dass eine breitere Einführung solcher "CESS" dazu beitragen wird, die Lastkurve von Energieversorgungsunternehmen auszugleichen und sie zukunftsfähig zu machen."

Gautam Chatterjee, Chief Executive Officer, Exide Industries Limited, meinte über das Multi-MNC-Joint-Venture zur Gründung von Nexcharge: "Wir sind seit langem bestrebt, alternative, hochmoderne Technologien wie Lithium-Ionen-Batterien und Energiespeicherlösungen zu entwickeln, um den Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken. Leclanché SA hat sich dabei als geeigneter Partner erwiesen, der Spitzentechnologie, Module und Batteriemanagementsysteme sowie direkten Zugang zu technischen Ressourcen für die Entwicklung marktreifer Produkte und Lösungen mitbringt."

Anil Srivastava, Chief Executive Officer, Leclanché SA, ergänzt: "Es ist eine große Ehre, dass Leclanché von Exide Industries, Indiens größtem Batteriehersteller, als Partner ausgewählt wurde, um Indien dabei zu unterstützen, seine Null-Emissionsziele zu erreichen und die Abhängigkeit des Landes von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Wir freuen uns darauf, das Beste zu liefern, was Leclanché SA zu bieten hat: herausragende Zelltechnologie, geistiges Eigentum sowie das Know-how, das hochwertige deutsche Ingenieurskunst und Schweizer Präzision mit umfassender Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von Batteriespeicherlösungen verbindet."

Batteriespeichersysteme bieten einen Lösungsansatz für die Integration von erneuerbaren Solar- und Windenergieanlagen in die Stromversorgungssysteme rund um den Globus. Angesichts der anhaltenden Klimakrise sind erneuerbare und nachhaltige Energiequellen das Gebot der Stunde. Indiens Beitrag dazu wird bis 2022 mit 175 GW beziffert.

Über Nexcharge Nexcharge, eine Marke von Exide Leclanche Energy Pvt. Ltd., nahm 2018 als Joint Venture (JV) zwischen Indiens größtem Hersteller von Blei-Säure-Batterien, Exide Industries Limited, und einem der führenden Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien (Li-on) mit Sitz in der Schweiz, Leclanché SA (Leclanché), seinen Betrieb auf. Nexcharge möchte den weltweiten Wandel hin zu nachhaltigen Energielösungen beschleunigen und strebt an, der führende Anbieter von E-Transport-Lösungen zu werden, die die Elektrifizierung des Verkehrs in Form von effizienten und zuverlässigen Energiespeicherlösungen vorantreiben. Nexcharge zielt auch darauf ab, die verschiedenen Segmente des Industrie- und Versorgungsmarktes mit hochmodernen Produkten und End-to-End-Lösungen zu versorgen. Dazu zählen Li-Ionen-Batterien verschiedener Chemie, wie NMC, LFP, LTO, etc. Um seine Mission zu erfüllen, hat Nexcharge in Prantij, Sabarkantha, Gujarat, Indiens größte Fabrik gebaut, die mit vollautomatischen Montagelinien für Li-Ionen-Batteriepacks und Module (Pouch/ Prismatic/ Cylindrical) sowie Zelltestlaboren ausgestattet ist. Nexcharge wird auch durch eine hochmoderne, hauseigene F&E-Einrichtung in Bangalore unterstützt. Ein gut ausgestattetes Team von Ingenieuren arbeitet an der Entwicklung von Batteriepacks nach den Anforderungen der Kunden und bietet qualitativ hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen.

Über Tata Power Delhi Distribution Ltd (TPDDL) Tata Power Delhi Distribution ist ein führendes Stromverteilungsunternehmen, das Strom an eine Bevölkerung von über sieben Millionen Menschen in Nord-Delhi verteilt. Das Unternehmen hat die Stromverteilung in der Hauptstadt mit einer Rekordreduzierung der AT&C-Verluste und der Einführung fortschrittlicher Technologien in allen Bereichen verändert. Es ist eine öffentlich-private Partnerschaft, ein Joint-Venture-Unternehmen, zwischen Tata Power, Indiens größtem integrierten Energieversorger, und der Regierung des National Capital Territory von Delhi. www.tatapower-ddl.com

Über Exide Industries Exide Industries Limited ist ein nach indischem Recht gegründetes Unternehmen mit Sitz in Exide House, 59E, Chowringhee Road, Kolkata-700020. Exide ist in der Herstellung und dem Verkauf von Blei-Säure-Akkus und Heim-USVs tätig und verfügt über die nötige Erfahrung im Bereich der Energiespeicherung.

Über Leclanché Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, die die Fortschritte in Richtung einer sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von Batterien und Energiespeichern - das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision und Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für neue Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze positiver Veränderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch Veränderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des Transports vorangetrieben; beide Märkte sind das Rückgrat der Strategie und des Geschäftsmodells von Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung des Verteilungsnetzes. Leclanché ist das einzige weltweit gelistete, reine Energiespeicherunternehmen, das in drei Geschäftseinheiten organisiert ist: stationäre Speicherlösungen, E-Transportlösungen und spezielle Batteriesysteme. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

Kontakte Leclanché

Medien Schweiz /Europa: Medien Nordamerika: Thierry Meyer Henry Feintuch / Ashley Blas

T: +41 (0) 79 785 35 81 T: +1-914-548-6924 / +1-509-494-4053 E-Mail: [1]tme@dynamicsgroup.ch E-Mail: [1]leclanche@feintuchpr.com

1. mailto:tme@dynamicsgoup.ch 1. mailto:leclanche@feintuchpr.com Medien Deutschland: Ansprechpartner für Investoren: Anil Christoph Miller T: +49 (0) Srivastava / Hubert Angleys T: +41 (0) 711 947 670 E-Mail: 24 424 65 00 E-Mail: [1]leclanche@sympra.de 1. [1]invest.leclanche@leclanche.com 1. mailto:leclanche@sympra.de mailto:invest.leclanche@leclanche.com Kontakte Exide

Für Medienanfragen:

Communicate India

Sudatta Banerjee/ Nimisha Naresh

sudatta.banerjee@communicateindia.com/ nimisha.naresh@communicateindia.com

Für Business-Anfragen:

E-Mail: contact@exideleclanche.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Leclanché SA Av. des Sports 42 1400 Yverdon-les-Bains Schweiz Telefon: +41 (24) 424 65-00 Fax: +41 (24) 424 65-20 E-Mail: investors@leclanche.com Internet: www.leclanche.com

ISIN: CH0110303119 , CH0016271550 Valorennummer: A1CUUB, 812950 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1179136

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1179136 27.03.2021 CET/CEST

°