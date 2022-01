Vitesco Technologies Group AG: Wertaufholung im Bereich der Hochvolt-Applikationen innerhalb der Business Unit Electrification Technology

Vitesco Technologies Group AG: Wertaufholung im Bereich der Hochvolt-Applikationen innerhalb der Business Unit Electrification Technology

Regensburg, 10. Januar 2022. Basierend auf der im Januar 2022 verabschiedeten strategischen Planung ergibt sich für Vitesco Technologies auf Grundlage des jährlichen Wertminderungstests nach IAS 36 Wertminderung von Vermögenswerten eine Wertaufholung für Vermögenswerte der Hochvolt-Applikationen innerhalb der Business Unit Electrification Technology.

Das Wertaufholungspotential besteht in Höhe der Differenz zwischen dem Nutzungswert und dem Buchwert der Hochvolt-Applikationen, die Wertaufholung selbst erfolgt für die einzelnen Vermögenswerte bis maximal zu den fortgeführten Anschaffungskosten zum Zeitpunkt des Ergebnisses des Wertminderungstests.

Nach Verprobung der zugrundliegenden Annahmen der zukünftigen Geschäftsentwicklung der Hochvolt-Applikationen ergibt sich angesichts eines höheren Nutzungswerts eine Wertaufholung in Höhe von rund 120 Millionen Euro auf die in den letzten Jahren vorgenommenen Wertminderungen.

Die Wertaufholung wird einen positiven Effekt auf das berichtete operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) für das vierte Quartal 2021 und damit das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von rund 120 Millionen Euro haben.

