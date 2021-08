DGAP-News: Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KRBericht über das 1. Halbjahr 2021 (deutsch)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KRBericht über das 1. Halbjahr 2021

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Bericht über das 1. Halbjahr 2021

30.08.2021

* Semestergewinn gesteigert auf CHF 16.4 Mio. (+3.1%)

* Operatives Ergebnis gesteigert auf CHF 8.8 Mio. (+4.1%)

* Leerstände weiter gesenkt auf 2.2%

* Eigenkapitalrendite von 8.1%

* Marktwert des Portfolios bei CHF 854.5 Mio. (+1.9%)

* Fortschritte bei Projekten

* Gesamtrendite der Aktie bei 4.7%

Semestergewinn gesteigert

Warteck Invest erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2021 trotz Corona-Krise mit CHF 16.4 Mio. (CHF 15.9 Mio.) erneut ein solides Halbjahresergebnis, welches die Vorjahresperiode um 3.1% übertraf. Zu diesem guten Ergebnis trugen ein um 1.6% gesteigerter Erfolg aus Vermietung von CHF 15.5 Mio. (CHF 15.2 Mio.) sowie das Ergebnis aus der Neubewertung der Liegenschaften in Höhe von CHF 9.7 Mio. (CHF 8.9 Mio.) bei. Der operative Konzerngewinn (exkl. Neubewertungen und Auflösung von Rückstellungen) erhöhte sich im ersten Semester gegenüber der Vorjahresperiode um 4.1% auf CHF 8.8 Mio. (CHF 8.4 Mio.). Die Eigenkapitalrendite erreichte 8.1% (8.0%).

Mieteinnahmen gesteigert, Leerstände weiter reduziert

Wie bereits im Vorjahr wurden mit den vom erneuten corona-bedingten Lockdown betroffenen Mietern Lösungen gesucht. Im Sinne nachhaltiger Kundenbeziehungen wurden Mietzinserlasse im Umfang von insgesamt CHF 0.26 Mio. gewährt, was 1.4% der Soll-Mietzinsen ausmacht. Dennoch konnten die Soll-Mietzinsen im ersten Semester gegenüber der Vergleichsperiode um 1.0% auf CHF 18.4 Mio. gesteigert werden. (CHF 18.2 Mio.).

Zudem konnten die bereits im Vorjahr tiefen Leerstände durch Vermietungserfolge erneut deutlich reduziert werden, so dass die Leerstandsquote noch 2.2% betrug (3.4%). Die Ist-Mieterträge kamen damit bei CHF 18.0 Mio. liegen (CHF 17.6 Mio.).

Für Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften wurden im Berichtszeitraum CHF 2.5 Mio. aufgewendet (CHF 2.4 Mio.). Im Verhältnis zu den Soll-Mieterträgen machte der Liegenschaftsaufwand (exkl. Baurechtszinsen) 12.6% aus (12.0%). Dies entspricht einem intakten Aufwand-Ertrags-Verhältnis. Die Bruttorendite des Portfolios reduzierte sich dem Markttrend folgend im Berichtszeitraum leicht auf 4.5% (Jahr 2020: 4.6%). Die Nettorendite konnte mit 3.8% auf dem Niveau des Gesamtjahres 2020 gehalten werden. Die Performance erreichte 4.9% (Jahr 2020: 5.2%).

Fremdkapitalzinssatz und Finanzaufwand weiter reduziert

Der Finanzaufwand konnte im Berichtszeitraum aufgrund des anhaltend günstigen Zinsumfelds weiter reduziert werden auf CHF 2.7 Mio. (CHF 2.9 Mio.). Der durchschnittlich kapitalgewichtete bezahlte Zinssatz lag im Berichtszeitraum bei 1.4% (Gesamtjahr 2020: 1.5%). Die durchschnittliche kapitalgewichtete Zinsbindung der Kredite lag per 30. Juni 2021 bei 7.9 Jahren. Das Zinsänderungsrisiko ist damit nach wie vor mittelfristig gut abgesichert. Die hypothekarische Belehnung der Liegenschaften betrug am Stichtag 45.8% (45.4%).

Marktwert des Portfolios gestiegen

Im Berichtszeitraum wurde keine Liegenschaft akquiriert. Neben dem normalen Unterhalt investierte Warteck Invest im Berichtszeitraum CHF 6.2 Mio. für Instandsetzungen und Modernisierungen im Bestand sowie für Sanierungs-, Neubau- und Entwicklungsprojekte.

Infolge dieser Investitionen sowie durch die Aufwertung aufgrund der Neubewertungen der Liegenschaften durch die unabhängigen Schätzungsexperten von PwC ist der Wert des Immobilienportfolios gegenüber Ende 2020 um 1.9% auf CHF 854.5 Mio. gestiegen (CHF 838.6 Mio.).

Planmässige Fortschritte der laufenden Projekte, Planung weiterer Projekte gestartet

Zur strategiekonformen Weiterentwicklung des Immobilienportfolios und zur Generierung von organischem Wachstum wurden im Berichtszeitraum die laufenden Projekte weiter vorangetrieben und mit der Planung neuer Projekte begonnen.

Zudem wurden zwei weitere Photovoltaikanlagen installiert, die im zweiten Semester ans Netz gehen werden. Damit wird bereits auf sieben Liegenschaften von Warteck Invest Solarstrom produziert und weitere Anlagen sind in Planung.

Insgesamt besteht für die kommenden rund fünf Jahre eine Pipeline aus Aufstockungs-, Sanierungs- und Arealentwicklungsprojekten mit einem Gesamtvolumen von rund CHF 255 Mio.

Aktienkurs im Plus, Gesamtrendite leicht besser als der Index

Die Namenaktien von Warteck Invest haben im ersten Semester 2021 gegenüber Jahresbeginn um 1.7% leicht zugelegt. Der Schlusskurs am 30. Juni 2021 lag bei CHF 2'400, was einem Agio von 46.4% auf den inneren Wert (NAV) entspricht. Zusammen mit der Ausschüttung in der Höhe von CHF 70 pro Titel resultierte eine Gesamtrendite von 4.7% seit Jahresbeginn. Die Performance des Schweizer Immobilienmarkts (gemessen am SXI Real Estate All Shares Index) lag in diesem Zeitraum bei 4.1%.

Ausblick

Die finanzielle Situation der Gesellschaft ist sehr solide. Das Immobilienportfolio ist gut diversifiziert und weist eine hohe Qualität auf sowohl bezogen auf die Lagen wie auch auf den Zustand der Liegenschaften. Zusammen mit der gefüllten Projektpipeline sorgt dies für Nachhaltigkeit auf der Ertragsseite.

Die Kosten für Fremdkapital und den Unterhalt der Liegenschaften werden durch aktives Finanzierungsmanagement, professionelles Facility-Management und eine vorausschauende Planung beim Gebäudeunterhalt unter Kontrolle gehalten. Die Organisation ist nach wie vor schlank und flexibel und kann daher schnell reagieren. Dies hat sich während der Corona-Krise bestätigt, indem die Geschäftstätigkeit auch während dem Lockdown und der zeitweise angeordneten Homeoffice-Pflicht ohne Einschränkungen aufrecht erhalten werden konnte .

Aus diesen Gründen sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung überzeugt, dass die Voraussetzungen für eine nachhaltig positive Entwicklung von Warteck Invest gegeben sind.

Halbjahresbericht zum Download

Der vollständige Halbjahresbericht 2021 der Warteck Invest steht ab sofort auf unserer Webseite www.warteck-invest.ch zum Download zur Verfügung.

Kennzahlen Gesellschaft und Immobilienportfolio

1. 1. Verän- Semester Semester de- 2021 2020 rung Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern Mio. 22.7 21.7 +4.3% (EBIT) CHF EBIT exkl. Neubewertungseffekt Mio. 13.0 12.8 +1.6% CHF Konzerngewinn vor Steuern Mio. 20.0 18.9 +5.7% CHF Konzerngewinn Mio. 16.4 15.9 +3.1% CHF Konzerngewinn exkl. Mio. 8.8 8.9 -1.5% Neubewertungseffekt1 CHF Konzerngewinn exkl. Mio. 8.8 8.4 +4.1% Neubewertungseffekt und Sondereffekt CHF latente Steuern2 Fremdfinanzierungsgrad3 % 53.1 52.2 +1.7% Net Gearing4 % 95.4 93.4 +2.1% Eigenkapitalquote % 46.9 47.8 -1.8% Eigenkapitalrendite5 % 8.1 8.0 +0.7% Marktwert Immobilienportfolio Mio. 854.5 819.6 +4.3% CHF Leerstandsquote6 % 2.2 3.4 -34.9- % Bruttorendite7 % 4.5 4.6 -1.1% Nettorendite8 % 3.8 3.8 -0.3% Performance9 % 4.9 4.9 -0.2% Börsenkapitalisierung Mio. 594.0 514.8 +15.4- CHF % im Verhältnis zum inneren Wert 1.46 1.30 +12.5- % Personalbestand am 30.6. 14 14 +0.0% in Stellenprozenten % 1'340 1'250 +7.2% 1Konzerngewinn abzgl. Neubewertungserfolg i.d.H.v. CHF 9.7 Mio. (VJ: CHF 8.9 Mio.) korrigiert um den entsprechenden Steuereffekt i.d.H.v. CHF 2.0 Mio. (VJ: CHF 1.9 Mio.) 2Konzerngewinn abzgl. Neubewertungserfolg i.d.H.v. CHF 9.7 Mio. (VJ: CHF 8.9 Mio.) korrigiert um den entsprechenden Steuereffekt i.d.H.v. CHF 2.0 Mio. (VJ: CHF 1.9 Mio.) und abzgl. positiver Effekt der neuen Steuergesetzgebungen auf latenten Steuern i.d.H.v. CHF 0.0 Mio. im Berichtszeitraum (VJ: CHF 0.4 Mio.) 3Gesamtes Fremdkapital in Prozenten der Bilanzsumme 4Verbindlichkeiten aus Finanzierungen abzüglich liquider Mittel in % des Eigenkapitals 5Konzerngewinn in Prozenten des durchschnittlichen Eigenkapitals 6Leerstände in Prozenten der Soll-Mieterträge (nur Renditeliegenschaften) 7Soll-Mieterträge in Prozenten des Marktwertes am 01.01. (nur Renditeliegenschaften) 8Ist-Mieterträge abzüglich Betriebskosten/Unterhalt in Prozenten des Marktwertes am 01.01. (nur Renditeliegenschaften) 9Ist-Mieterträge abzüglich Betriebskosten/Unterhalt zuzüglich Bewertungsergebnis in Prozenten des Marktwertes am 01.01. (nur Renditeliegenschaften)

Kennzahlen Namenaktie

1. Semester 1. Semester Verände- 2021 2020 rung Kurs am 30.6. CH- 2'400 2'080 +15.4% F Innerer Wert CH- 1639 1'599 +2.5% F Agio1 % +46.4 +30.1 +54.4% Konzerngewinn pro Titel CH- 66.27 64.27 +3.1% F Konzerngewinn exkl. CH- 35.52 36.06 -1.5% Neubewertung pro Titel F Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E) 18.1 16.2 +11.9% Performance seit 01.01.2 % +4.7 +4.4 +6.7% 1Agio = Prämie oder Zuschlag zum Inneren Wert 2Kursveränderung zuzüglich Ausschüttung in Prozenten des Kurswertes am 01.01.

