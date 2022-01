DGAP-News: ATMOFIZER Technologies Inc.: Leitender Wissenschaftler Yuming Liu From tritt Atmofizer als wissenschaftlicher Berater bei (deutsch)

ATMOFIZER Technologies Inc.: Leitender Wissenschaftler Yuming Liu From tritt Atmofizer als wissenschaftlicher Berater bei

^ DGAP-News: ATMOFIZER Technologies Inc. / Schlagwort(e): Personalie ATMOFIZER Technologies Inc.: Leitender Wissenschaftler Yuming Liu From tritt Atmofizer als wissenschaftlicher Berater bei

20.01.2022 / 07:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Leitender Wissenschaftler Yuming Liu From tritt Atmofizer als wissenschaftlicher Berater bei

Dr. Liu ist leitender Wissenschaftler am Massachusetts Institute of Technology und veröffentlichte im März 2021 eine Studie über die Fähigkeit von Schallwellen, COVID zu zerstören

20. Januar 2022, Vancouver, British Columbia - Atmofizer Technologies Inc. (ATMO: CSE) (das "Unternehmen" oder "Atmofizer") gibt bekannt, dass der leitende Wissenschaftler Liu dem Unternehmen als wissenschaftlicher Berater beitritt. Liu ist leitender Wissenschaftler am Massachusetts Institute of Technology und weltweit führend auf dem Gebiet der Schallwellentechnologie und des Wassers.

Yuming Liu war Co-Autor einer Studie von Forschern der MIT-Abteilung für Maschinenbau, die darauf hindeutet, dass Coronaviren innerhalb der in der medizinischen diagnostischen Bildgebung verwendeten Frequenzen anfällig für Ultraschallschwingungen sein könnten, wie im März 2021 von MIT News berichtet wurde.

"Wir fühlen uns geehrt, mit Yuming zu arbeiten. Sein Fachwissen ist eine enorme Bereicherung für unser wissenschaftliches Team und sein Engagement ist ein Beweis für unsere Technologie und die Möglichkeiten, die sie der gesamten Branche bietet. Yuming wird uns dabei helfen, unsere Anwendungen für saubere Luft zu entwickeln, aber auch mit der Anwendung unserer Technologie zur Wasserreinigung zu beginnen", sagte Olivier Centner, CEO von Atmofizer.

Yuming Liu sagte: "Ich freue mich darauf, mit Atmofizer zusammenzuarbeiten und ihre Entwicklung und Forschung voranzutreiben. Die Atmofizer-Technologie bietet einen neuen Ansatz für die Reinigung von Luft und Wasser. Dies ist eine großartige Gelegenheit, an einer praktischen Lösung für die wissenschaftliche Veröffentlichung zu arbeiten, die ich über die Zerstörung von COVID durch Ultraschall geschrieben habe. Die Fortschritte, die wir bei der Luftreinigung machen, sind sehr aufregend, und ich freue mich darauf, dass wir das Gleiche für Wasser anwenden können."

MIT News berichtete, dass die Ergebnisse der Studie vorläufig sind und auf begrenzten Daten zu den physikalischen Eigenschaften des Virus basieren. MIT News berichtete weiter, dass weitere Untersuchungen erforderlich seien, wie Ultraschall verabreicht werden könnte und wie wirksam er das Virus innerhalb der Komplexität des menschlichen Körpers schädigen würde. Atmofizer war weder beteiligt noch finanzierte man Forschungen des MIT oder Yuming. Die Studie ist in dieser Pressemitteilung nur zu Informationszwecken enthalten.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen

20.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: ATMOFIZER Technologies Inc. SUITE 2300, BENTALL 5 , 550 BURRARD STREET V6C 2B5 VANCOUVER Kanada Telefon: +1 305 902-1898 E-Mail: info@atmofizer.com Internet: https://www.atmofizer.com/

ISIN: CA04952E1097

WKN: A3DAFN EQS News ID: 1270618

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1270618 20.01.2022

°