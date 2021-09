DGAP-News: DIC Asset AG vermietet 11.000 qm Logistikfläche in der Projektentwicklung Dormagen (deutsch)

DIC Asset AG vermietet 11.000 qm Logistikfläche in der Projektentwicklung Dormagen

DIC Asset AG vermietet 11.000 qm Logistikfläche in der Projektentwicklung Dormagen

Presseinformation

DIC Asset AG vermietet 11.000 qm Logistikfläche in der Projektentwicklung Dormagen

* Vorvermietung von mehr als 60%

* Langfristigen Mietvertrag mit Butlers über fünf Jahre abgeschlossen

* Fertigstellung der Entwicklung für Mai 2022 geplant

* Steigerung der Werthaltigkeit des Portfolios durch gezielte Entwicklung

Frankfurt am Main, 29. September 2021. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN: DE000A1X3XX4 , eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, meldet zehn Monate vor Fertigstellung der Logistik-Projektentwicklung in Dormagen die Vermietung von rund 11.000 qm und damit zwei Drittel der Gesamtfläche. Die Entwicklung erfolgt neben dem bereits bestehenden 39.300 qm umfassenden Logistikzentrum in der Sachtlebenstraße 1 in Dormagen, das zum Portfolio des offenen Immobilien-Spezial-AIF "RLI Logistics Fund - Germany II" gehört. Die DIC erweitert den Standort um zwei autarke Logistikhallen mit insgesamt circa 18.000 qm.

"Bereits beim Kauf des Logistikzentrums haben wir das Potenzial und den Mehrwert für die Anleger gesehen. Nun setzen wir den Plan um und erweitern unser Logistikportfolio mit der Projektentwicklung an einem stark nachgefragten Standort. Die Vorvermietung eines Großteils der neuen Fläche an ein renommiertes Unternehmen bestätigt unsere Sicht auf die Attraktivität der Lage und die Qualität der Entwicklung", kommentiert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.

Erster Mieter einer Teilfläche der neu entstehenden Multi-User-Flächen ist das inhabergeführte Handelsunternehmen Butlers mit Sitz in Köln. Der Mietvertrag wurde vor Fertigstellung im Mai 2022 für eine Laufzeit von fünf Jahren geschlossen. Die europaweit bekannte Wohn- und Deko-Marke wird den neuen Standort als Zentrale für ihr wachsendes Online-Geschäft in Europa nutzen. Potenziellen Nutzern stehen ab Juni 2022 weitere 7.000 qm Logistikfläche zur Verfügung.

Wilhelm Josten, Geschäftsführer von Butlers, äußert sich sehr zufrieden über die Zusammenarbeit mit der DIC: "Wir haben eine große Fläche gesucht, die mit ihren Potentialen unserem Unternehmen entspricht, das auf Wachstum ausgerichtet ist. Mit DIC Asset haben wir einen Partner gefunden, der uns mit Kreativität, Schnelligkeit und Qualität überzeugt hat."

Der Standort ist über die Anschlussstellen zu den Autobahnen A46 und A57 optimal angebunden. Die Großräume Düsseldorf und Köln, sowie das gesamte Ruhrgebiet sind schnell zu erreichen.

Über die DIC Asset AG: Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten. 234 Objekte mit einem Marktwert von rund 11,3 Mrd. Euro betreuen wir onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC Asset AG. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

