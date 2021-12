DGAP-News: Jenoptik vertraut bei SAP S/4HANA-Transformation auf SNP (deutsch)

Jenoptik vertraut bei SAP S/4HANA-Transformation auf SNP

Jenoptik vertraut bei SAP S/4HANA-Transformation auf SNP

- SNP migriert mit selektivem Datenmigrationsansatz (BLUEFIELD) SAP ERP von Jenoptik nach SAP S/4HANA

- Einsatz der Datentransformationsplattform CrystalBridge für erfolgreiche Umsetzung in zwölf Monaten

Heidelberg, 10. Dezember 2021 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für digitale Transformationsprozesse und automatisierte Datenmigrationen im SAP-Umfeld, erhielt von Jenoptik den Zuschlag für die Durchführung der Migration des SAP ERP-Hauptsystems nach SAP S/4HANA. Jenoptik hat sich für die Datentransformationsplattform CrystalBridge(R) mit ihren hochautomatisierten Lösungen für sämtliche IT- und Geschäftstransformationen inklusive Cloud-Migrationen entschieden. Der gewählte selektive Datenmigrationsansatz von SNP (BLUEFIELDTM) sichert dem Technologiekonzern eine erfolgreiche Umstellung seiner Systeme und damit verbundene Mehrwerte. Der Vertrag zwischen SNP und Jenoptik hat eine Dauer von zwölf Monaten.

Jenoptik hatte bereits in der Vergangenheit bei verschiedenen Migrationsprojekten von SAP ERP nach SAP ERP auf Software und Beratung von SNP gesetzt und vertraut den Transformationsspezialisten nun auch den Wechsel nach SAP S/4HANA an.

Dr. Christian Königsdörffer, Programmleiter für Global Business Excellence bei Jenoptik: "Die Produkt- und Beratungsleistungen von SNP haben uns schon früher erfolgreich durch SAP-Projekte begleitet. Für das aktuell laufende komplexe SAP S/4HANA-Projekt hat uns die selektive Datenmigration überzeugt. Der BLUEFIELD-Ansatz ist der optimale Weg für uns, um die S/4-Umstellung auf ein sog. S/4-Plateau-System in der geplanten Zeit sicher durchzuführen, denn wir möchten das neue S/4-System schnell nutzen. Der BLUEFIELD-Ansatz ermöglicht es uns, schon in diesem ersten Schritt organisatorische Veränderungen und ausgewählte Neuerungen umzusetzen. Anschließend wird es eine größere Innovationsphase geben, um die Möglichkeiten von S/4HANA voll auszuschöpfen."

Klaus Hammerbacher, Senior Account Manager bei SNP, ergänzt: "Jenoptik ist ein langjähriger Kunde und das in uns gesetzte Vertrauen freut uns sehr. Dass sich Jenoptik für CrystalBridge und unseren selektiven Datenmigrationsansatz entschieden hat, um den Projekterfolg zu gewährleisten, bestätigt unsere Arbeit und macht uns ein Stück weit stolz. Wir kennen die Bedarfe und Anforderungen der Kunden genau. Unsere hochautomatisierten Lösungen sind genau darauf ausgerichtet und arbeiten dort performant und sicher. Jenoptik wird den Wechsel nach SAP S/4HANA mit uns wie geplant durchführen können."

Über SNP SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf einen automatisierten Ansatz mit Hilfe eigens entwickelter Software: Mit der Data Transformation Platform CrystalBridge(R) und dem SNP BLUEFIELDTM-Ansatz können IT-Landschaften deutlich schneller und sicherer umstrukturiert, modernisiert und Daten sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies gewährt Kunden klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig reduziertem Zeit- und Kostenaufwand.

Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.600 Mitarbeitende. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 144 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ( ISIN DE0007203705 ) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Über Jenoptik Jenoptik ist ein global agierender Technologie-Konzern und in den drei auf Photonik basierenden Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety aktiv. Darüber hinaus bietet Jenoptik unter der Marke TRIOPTICS optische Mess- und Fertigungssysteme für die Qualitätskontrolle von Linsen, Objektiven und Kameramodulen. Unter der Marke VINCORION ist das mechatronische Geschäft zusammengefasst. Zu unseren Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. Rund 4.300 Mitarbeiter arbeiten bei Jenoptik weltweit, Hauptsitz des Konzerns ist Jena (Deutschland). Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im SDax und TecDax geführt. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Jenoptik einen Umsatz von rund 767 Mio. Euro.

