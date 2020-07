M1 Kliniken AG: Führt erfolgreich die ordentliche Hauptversammlung durch. Trotz temporärer Einbußen durch den Lock-Down, sieht sich der Vorstand in seiner Einschätzung der Wachstumsperspektiven der Gesellschaft bestätigt.

^ DGAP-News: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges M1 Kliniken AG: Führt erfolgreich die ordentliche Hauptversammlung durch. Trotz temporärer Einbußen durch den Lock-Down, sieht sich der Vorstand in seiner Einschätzung der Wachstumsperspektiven der Gesellschaft bestätigt.

10.07.2020 / 11:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

M1 Kliniken AG führt erfolgreich die ordentliche Hauptversammlung durch. Trotz temporärer Einbußen durch den Lock-Down, sieht sich der Vorstand in seiner Einschätzung der Wachstumsperspektiven der Gesellschaft bestätigt. Sämtliche Beschlussvorschläge mit großer Mehrheit gebilligt.

Berlin, 10. Juli 2020. Die M1 Kliniken AG hat gestern erfolgreich die ordentliche Hauptversammlung 2020 abgehalten.

In seinem Vortrag gab der Vorstand einen Abriss über die erfreuliche Entwicklung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019, der mit einem deutlichen Ausbau des nationalen und internationalen Netzwerkes an Fachzentren einherging. Des Weiteres beschrieb der Vorstand die temporären Auswirkungen des Corona-Lock-Downs von März bis Mai 2020. Der Ausfall von zwei Umsatzmonaten wird zwar kurzfristig zu einer Unterbrechung des bisherigen Wachstumskurses führen. Der Vorstand zeigte sich aber aufgrund der schnellen Erreichung sehr hoher Auslastungsquoten nach Wiedereröffnung der Fachzentren überzeugt davon, dass die Corona-Pandemie mittel- und langfristig keinen negativen Einfluss auf die weitere Geschäftsentwicklung der M1 entfalten werden.

Schließlich umriss der Vorstand die Gründe für die Übernahme von gut 48% der Geschäftsanteile der Haemato AG, was zu einer Fokussierung beider Gesellschaften und gegenseitigen Unterstützung führen soll. Die Transaktion wurde erfolgreich zum 1. Juli 2020 umgesetzt. Die Gesellschaft erwartet aufgrund der Übernahme bereits im laufenden Geschäftsjahr 2020 eine deutliche Umsatz- und Ertragssteigerung.

Bei der Hauptversammlung waren insgesamt 72,9 % des Grundkapitals vertreten. Zu den Tagesordnungspunkten gehörten unter anderem die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019, die Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, die Wiederwahl des Aufsichtsrates der Gesellschaft sowie die Wahl des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2019. Die Beschlussfassung zu allen Tagesordnungspunkten der diesjährigen Hauptversammlung kam mit einer Mehrheit von über 90 % Zustimmung zustande.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse wurden unter: https://www.m1-kliniken.de/aktie/hauptversammlung.html veröffentlicht.

Über die M1 Kliniken AG Die M1 Kliniken AG ist der führende Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards an. Unter der Marke "M1 Med Beauty" werden derzeit an mehr als 35 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Seit Ende 2018 treibt M1 die Internationalisierung voran und ist derzeit auch in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, England und Australien aktiv. Darüber hinaus vermarktet die Gruppe unter den Marken "M1 Select" und "M1 Aesthetics" hochwertige Produkte an Privatkunden sowie Ärzte, Apotheken und Großhändler.

Kontakt: M1 Kliniken AG Grünauer Straße 5 12557 Berlin Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14 E-Mail: ir@m1-kliniken.de

10.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: M1 Kliniken AG Grünauer Straße 5 12557 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14 Fax: +49 (0)30 347 47 44 17 E-Mail: ir@m1-kliniken.de Internet: https://www.m1-kliniken.de

ISIN: DE000A0STSQ8

WKN: A0STSQ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1091153

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1091153 10.07.2020

°