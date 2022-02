DGAP-News: Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Januar 2022 (deutsch)

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Januar 2022

Zug, 8. Februar 2022

Net Asset Value per 31. Januar 2022

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Januar 2022 EUR 147.57 (CHF 153.78), was einer Veränderung von -3.2% in EUR respektive -2.7% in CHF seit dem 31. Dezember 2021 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Januar negativ. Die positiven Bewertungsanpassungen in einigen der Portfoliofonds, darunter Blossom I und Avista II, konnten die Auswirkung der negativen Kursentwicklung mehrerer börsenkotierter Portfoliogesellschaften - sowohl direkt als auch indirekt - nicht ausgleichen. Ein Haupttreiber war die anhaltende Kurskorrektur von Technologieaktien, insbesondere von Titeln im Bereich des Online-Einzelhandels in Mittel- und Osteuropäischen Ländern (CEE) und Russland sowie GUS-Staaten aufgrund geopolitischer Spannungen.

Das Portfolio war im Januar mit Ausschüttungen von EUR 1.2m cash-flow negativ, was - verglichen mir den zurückliegenden Monaten - ein verhältnismässig tiefes Niveau darstellt. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Abry ASF III aus Total Return Swap-Investitionen sowie von Clarus Lifesciences III in Form von ESSA Pharma Aktien, einem kanadischen Pharmaunternehmen welches sich auf die Entwicklung von Therapien für die Behandlung von Prostatakrebs konzentriert.

Die Investitionspipeline blieb auch in das Jahr 2022 sehr aktiv. Es wurden bereits mehrere Investitionen genehmigt, unter anderem eine Kapitalzusage an einen Private Equity Fonds mit Fokus auf nordamerikanische Buyout Investitionen am unteren Ende des Mid-Market Segments. Weitere Details werden nach den jeweiligen Closings veröffentlicht.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,524,704 per 31. Januar 2022 (31. Dezember 2021: 2,526,064). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

