DGAP-News: Sixt Mobility Consulting erweitert 'Companion'-App mit elektronischer Führerscheinkontrolle 'DriversCheck' (deutsch)

Sixt Mobility Consulting erweitert 'Companion'-App mit elektronischer Führerscheinkontrolle 'DriversCheck'

^ DGAP-News: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): Produkteinführung Sixt Mobility Consulting erweitert 'Companion'-App mit elektronischer Führerscheinkontrolle 'DriversCheck'

14.07.2021 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sixt Mobility Consulting erweitert "Companion"-App mit elektronischer Führerscheinkontrolle "DriversCheck"

* Schnelle, sichere und effiziente Führerscheinkontrolle per Smartphone

* "Companion"-App bereits mit mehr als 16.000 Nutzern

Pullach, 14. Juli 2021 - Die Sixt Mobility Consulting GmbH (SMC), einer der führenden unabhängigen Flottenmanagementanbieter in Europa und eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der Sixt Leasing SE, hat ihre Smartphone-App "The Companion" mit der führenden elektronischen Führerscheinkontrolle "DriversCheck" ausgestattet. Damit können die Dienstwagenfahrer der Fuhrparkkunden ihren Führerschein nun ganz in Eigenregie und in Echtzeit kontrollieren - jederzeit und überall. Fahrer und Fuhrparkleiter werden automatisch vom "DriversCheck" benachrichtigt, wenn eine Kontrolle ansteht. Und auch alle weiteren Kontrollprozesse werden automatisch und zuverlässig im Hintergrund erfasst. Dadurch entfällt die lästige Terminplanung und aufwendige Dokumentation. Fuhrparkleiter können die Daten über das "DriversCheck"-Portal einsehen und behalten somit alle Kontrollen immer im Auge. Zudem haben sie die Möglichkeit, Berichte zu erstellen. Der "DriversCheck" überzeugt mit einfacher Einrichtung und Bedienung und erfüllt - auch in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz - alle gesetzlichen Anforderungen an die Führerscheinkontrolle.

Michael Poglitsch, Geschäftsführer der Sixt Mobility Consulting GmbH: "Mit der Integration der führenden elektronischen Führerscheinkontrolle ,DriversCheck' erweitern wir unsere leistungsstarke ,Companion'-App um ein weiteres innovatives Feature und treiben die Digitalisierung des Flottenmanagements weiter voran. Zugleich geben wir Dienstwagenfahrern und Fuhrparkleitern eine schnelle, sichere und effiziente Lösung zur Hand, mit der sie kostengünstig und zuverlässig eine der wichtigsten Halterpflichten im Fuhrparkmanagement erfüllen können. Gerade in Zeiten von Corona und Home Office bieten mobile Anwendungen wie der ,Companion' und ,DriversCheck' einen großen Vorteil."

Unternehmen sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Führerscheine ihrer Mitarbeiter regelmäßig zu kontrollieren. Bei Missachtung drohen unter anderem Geld- und Freiheitsstrafen. Mit dem "DriversCheck" in der "Companion"-App werden Fuhrparkkunden von SMC in allen Belangen der Halterhaftung unterstützt. Die Funktion wird zunächst auf Kunden in Deutschland ausgerollt.

Intuitive Bedienung Um die elektronische Führerscheinkontrolle mit der "Companion"-App durchführen zu können, müssen Nutzer die "DriversCheck"-App auf ihrem Smartphone installieren. Danach öffnen sie die elektronische Führerscheinkontrolle in der "Companion"-App und wählen die Siegelkontrolle für deutsche Papierführerscheine oder die siegellose Kontrolle für deutsche EU-Kartenführerscheine. Anschließend wird die Kamerafunktion gestartet, sodass Nutzer die Sicherheitsmerkmale ihres Führerscheins erfassen können. Bei der Erstprüfung bekommen sie eine E-Mail mit der Aufforderung für eine Identitätsüberprüfung per Videoident-Verfahren. Nutzer mit Kartenführerschein scannen mit Hilfe der Kamera die Vorderseite und das Hologramm auf der Rückseite ihres Führerscheins ein. Wer einen Papierführerschein hat, erfasst das Prüfsiegel, das bei der Erstprüfung vom Fuhrparkleiter auf dem Fuhrerschein angebracht und dem entsprechenden Fahrer zugeordnet wird. Sobald das Siegel erfolgreich erkannt wurde, können Nutzer die Kontrolle durch die Eingabe einer PIN abschließen.

Nützliche Zusatzfunktionen Fahrer haben mit dem "DriversCheck" unter anderem auch die Möglichkeit, bereits durchgeführte Kontrollen abzurufen und sich die Angaben zur Art der durchgeführten Kontrolle (Eigenkontrolle oder Fremdkontrolle), den Namen des Kontrolleurs sowie den Zeitstempel anzeigen zu lassen. Zudem können sie die für sie hinterlegten Fahrerinformationen (Nutzername, Führerscheinnummer und Siegelnummer) einsehen und grundlegende Einstellungen, wie zum Beispiel Passwort und PIN, individuell anpassen.

Erfolgsgeschichte "Companion" Die "Companion"-App wurde im Herbst 2019 gelauncht und wird inzwischen mehr als 16.000 Dienstwagenfahrern genutzt. Die Lösung kommt insbesondere bei großen Fuhrparkkunden, wie zum Beispiel Siemens, zum Einsatz und wird kontinuierlich weiterentwickelt. "Wir sind stolz darauf, was wir bisher mit der ,Companion'-App erreicht haben", sagt SMC-Geschäftsführer Michael Poglitsch. "Der ,Companion' ist eine Blaupause für digitales Fuhrparkmanagement."

JPG-Downloads (Credits: Sixt Mobility Consulting GmbH):

* Companion_DriversCheck_1

* Companion_DriversCheck_2

* Companion_DriversCheck_3

Über Sixt Mobility Consulting:

Die Sixt Mobility Consulting GmbH (SMC) ist einer der führenden unabhängigen Flottenmanagementanbieter in Europa. SMC berät Firmenkunden bei der effizienten Führung des Fuhrparks und übernimmt sämtliche Dienstleistungen des Fuhrparkmanagements für Pkw und Transporter mit innovativen IT-Lösungen wie insbesondere der App "The Companion" und leistungsstarken Customer Care Teams.

Als banken- und herstellerunabhängiger Flottenspezialist optimiert SMC die Kosten von Unternehmen beim Einkauf und Betrieb von Leasing- und Kauffuhrparks, auf Wunsch auch über voll digitalisierte Multi-Bidding-Verfahren je bestelltem Auto. Darüber hinaus unterstützt SMC Nutzer bei allen Themen rund ums Fahrzeug, von der Bestellung über das Unfallmanagement bis hin zum Radwechsel.

Durch die Nutzung des großen Partnernetzwerks zu attraktiven Konditionen können Kunden ihre Werkstattkosten deutlich senken. Darüber hinaus bietet SMC Unternehmen innovative Corporate Mobility Services, wie z.B. Mobilitätsbudgets, die vollständig digital verwaltet werden und es insbesondere Mitarbeitern in Städten ermöglichen, andere Mobilitätsdienste wie Carsharing oder Wochenendmietwagen als Alternative oder Ergänzung zum Firmenwagen zu nutzen.

www.mobility-consulting.com

Pressekontakt:

Kirchhoff Consult sixtleasing@kirchhoff.de

14.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Sixt Leasing SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach Deutschland Telefon: +49 (0)89 744 44 - 4518 Fax: +49 (0)89 - 744 44 - 8 5169 E-Mail: ir@sixt-leasing.com Internet: http://ir.sixt-leasing.de

ISIN: DE000A0DPRE6 , DE000A2DADR6, DE000A2LQKV2

WKN: A0DPRE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 1217509

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1217509 14.07.2021

°