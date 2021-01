Die 50 beliebtesten Robinhood-Aktien im Jahr 2021

Eines der volatilsten Jahre in der Geschichte des Aktienmarktes ist nun vorüber. Trotz des Verlustes von mehr als einem Drittel seines Wertes während des ersten Quartals beendete der S&P 500 das Jahr mit zweistelligem Prozentzuwachs.

Für manche Anleger kann Volatilität nervenaufreibend sein. Aber für Millennials und Neulinge ist sie ein ziemlicher Anreiz.

Die Online-Investing-App Robinhood ist vor allem für provisionsfreien Handel, das Investieren in Bruchteile von Aktien und kostenlose Aktien an neue Mitglieder bekannt. So ist sie schnell bei jüngeren Anlegern beliebt geworden. Das Durchschnittsalter der Nutzer beträgt gerade mal 31 Jahre. Auf diese Weise hat Robinhood im Jahr 2020 schätzungsweise 3 Millionen neue Nutzer gewonnen.

Einerseits schön, wenn junge Investoren ihr Geld in den Aktienmarkt stecken. Historisch gesehen hat der Aktienmarkt etwa einmal pro Jahrzehnt seinen Wert verdoppelt, wenn man die Dividenden reinvestiert hätte. Über vier Jahrzehnte würde eine Anfangsinvestition um 1.500 % steigen. Jedenfalls wenn man die historische Durchschnittsrendite dazu zurate zieht.

Andererseits stellt Robinhood seinen Nutzern nicht das Wissen zur Verfügung, das sie für langfristigen Erfolg brauchen. Das Ergebnis ist, dass die Rangliste von Robinhood (d. h. die am meisten gehaltenen Aktien auf der Plattform) eine Mischung aus Markenunternehmen und totalen Nieten ist.

Schauen wir uns dazu mal die Top 50 Robinhood-Aktien für 2021 auf dem Leaderboard an.

Quelle Robinhood, Stand 29.12.2020, Chart vom Autor

Werfen wir mal einen genaueren Blick auf einige der auffälligen Trends.

Das erste, was auf dieser Liste auffällt, ist, wie viele Fluggesellschaften oder Kreuzfahrtunternehmen sich hier tummeln. Es ist erschreckend, dass sechs der 32 meistgehaltenen Aktien kapitalintensive, margenschwache und in der Regel verschuldete Fluglinien-Aktien sind.

American Airlines schleppt mehr als 41 Milliarden USD Schulden mit sich herum. Obwohl das Unternehmen Zugang zu Krediten hatte, werden die Schulden die finanzielle Flexibilität auf viele Jahre schwächen. Hinzu kommt, dass wir nicht wissen, wann der Flugverkehr wieder das Niveau von vor Corona erreichen wird. Die meisten Aktien von Fluggesellschaften, einschließlich American, haben ihre Dividenden und Aktienrückkäufe ausgesetzt.

Unter den Kreuzfahrtgesellschaften ist Norwegian im Mai fast bankrottgegangen. Zum Glück hat das Management aggressiv die Kosten gesenkt und Kapital beschafft. Trotzdem könnte es noch Jahre dauern, bis die Kreuzfahrtindustrie wieder zu ihrem früheren Erfolg zurückfindet.

Es ist kein Geheimnis, dass Menschen zwischen 18 und 34 Jahren eine positive Einstellung zu Marihuana haben. Deshalb ist es auch keine Überraschung, vier Marihuana-Aktien unter den 50 meistgehaltenen Aktien auf der Plattform zu finden.

Eine Zeit lang war Aurora Cannabis die meistgehaltene Aktie auf Robinhood. Aber nachdem sie in den letzten drei Jahren fast 90 % ihres Wertes verloren hat, scheint sie auch ihren Reiz bei Millennials verloren zu haben. Aurora Cannabis hat sein Tagesgeschäft und Akquisitionen seit Jahren mit seinen Stammaktien finanziert. Das ist letztlich dafür verantwortlich, dass die Aktien des Unternehmens verwässert wurden.

Der wohl größte Fehler von Robinhood ist, dass es seinen Nutzern nicht erlaubt, Aktien zu kaufen, die an der Over-the-Counter (OTC)-Börse gelistet sind. In gewisser Weise ist das nicht verkehrt, weil so keine Penny-Stocks an die Leute kommen. Aber viele der besten U.S. Marihuana-Aktien sind an der OTC-Börse gelistet. Deswegen stecken Millennials ihr Geld in ungeeignete Cannabis-Aktien.

Junge Investoren wollen ihr Geld in Aktien aus dem Bereich erneuerbare Energien stecken. Konkret finden sich in den Top 50 von Robinhood vier Aktien aus dem Bereich Elektrofahrzeuge (EV) sowie Plug Power, das sich auf Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen konzentriert. Technisch gesehen können auch General Motors und Ford in die Liste aufgenommen werden, da sie jedes Jahr Milliarden in EVs und autonome Fahrzeugtechnologie investieren.

Robinhood-Investoren haben schon immer eine Affinität für die Jagd nach großen Gewinnen gehabt. Das dürfte der Grund dafür sein, dass Tesla und NIO in die Top 10 der meistgehaltenen Aktien kamen. Tesla war die Megacap-Aktie mit der besten Wertentwicklung im Jahr 2020, während NIO sogar um mehr als 1.000 % zulegte. Millennials verstehen, dass EVs die Zukunft der Autoindustrie sind. Hier wollen sie frühzeitig einsteigen.

Allerdings könnte es für Tesla, NIO und eine Reihe anderer EV-Hersteller schwierig werden, die außergewöhnlich hohen Erwartungen zu erfüllen. Tesla produziert nur etwa 500.000 Elektroautos pro Jahr, hat aber eine Bewertung, die so hoch ist wie die mehrerer etablierter Automarken zusammengenommen. In der Zwischenzeit hat NIO eine Marktkapitalisierung von fast 69 Milliarden USD und liefert nur etwa 50.000 EVs auf jährlicher Basis. Erneuerbare Energien sind also eine wachstumsstarke, aber riskante Wette im Jahr 2021.

The Motley besitzt und empfiehlt Aktien von Alibaba Group Holding Ltd., Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Netflix, OrganiGram Holdings, Starbucks, Tesla, Twitter, Virgin Galactic Holdings Inc. und Walt Disney. The Motley Fool besitzt Aktien von Fitbit, Palantir Technologies Inc. und Spirit Airlines. The Motley Fool empfiehlt Carnival, Delta Air Lines, JetBlue Airways, Southwest Airlines und Uber Technologies. Sean Williams besitzt Aktien von Amazon, AT&T, Bank of America, ExxonMobil und Facebook. Dieser Artikel erschien am 3.1.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images