Dies ist die am meisten unterschätzte Grafik beim Aufbau eines Anlageportfolios

Zu viele Anleger ignorieren Risiko und Volatilität und konzentrieren sich ausschließlich auf Wachstum.

Die Effizienzgrenze veranschaulicht einen ausgewogenen Ansatz zur Maximierung des Wachstums bei verantwortungsvollem Risiko.

Dieses Diagramm kann verwendet werden, um verschiedene Anlageportfolios auf ihre Eignung und Qualität zu prüfen.

Wichtige Punkte

Die meisten Anleger machen bei der Zusammenstellung ihres Anlageportfolios einen Fehler, der teuer werden kann. Glücklicherweise können wir alle wertvolle Erkenntnisse aus einem wichtigen Diagramm ziehen, das von professionellen Vermögensverwaltern verwendet wird. Dieses Diagramm wird nicht das perfekte Portfolio für dich erstellen, aber es liefert wichtige Richtlinien für die Zuteilung.

Die Effizienzgrenze

Die Effizienzgrenze ist ein Diagramm, das die Portfoliorenditen gegen das Portfoliorisiko verdeutlicht.

Quelle: RBC Wealth Management - „Warum ist die Vermögenswertzuteilung wichtig?“

Die Grafik ist unter Vermögensverwaltern und Finanzberatern bekannt, wird aber von Anlegern nur selten erwähnt. Fachleute müssen sich mehr auf das Risikomanagement konzentrieren - Verluste können das Vertrauen der Kunden in einen Vermögensverwalter erschüttern. In den Finanzmedien wird dagegen überwiegend über Marktindizes und die Performance einzelner Aktien berichtet.

Renditen sind intuitiv. Wenn wir einen bestimmten Kapitalbetrag investieren, steigt oder fällt der Wert dieser Investition um einen bestimmten Prozentsatz. Langfristig gesehen basieren diese Renditen auf der fundamentalen Leistung des Vermögenswerts. Unternehmen, die wachsen und Gewinne erwirtschaften, haben in der Regel Aktien, die an Wert gewinnen. Die Aktien erfolgloser Unternehmen verlieren im Allgemeinen an Wert. Das ist alles ziemlich einfach.

Das Risiko ist etwas komplizierter, und es gibt ganze Studienbereiche, die sich mit seinem Verständnis befassen. Das Risiko wird auf unterschiedliche Weise definiert, aber das Portfoliorisiko bezieht sich in der Regel auf die Volatilität. Die Volatilität wird im Allgemeinen als Standardabweichung der Renditen in einem bestimmten Zeitraum berechnet, und das Beta ist eine beliebte Kennzahl zur Messung der relativen Volatilität. Portfoliorenditen folgen in der Regel langfristigen Trendlinien, schwanken aber kurzfristig um diesen Trend. Je stärker die Schwankungen im Wert eines Portfolios sind, desto höher ist das Risiko.

Diese Grafik zeigt, dass es langfristig einen Kompromiss zwischen Anlagerisiko und Rendite gibt. Auf einem effizienten Kapitalmarkt sind die Anleger gezwungen, im Gegenzug für höhere Renditeerwartungen ein höheres Risiko zu akzeptieren. Aktien sind volatiler als Anleihen, bringen aber langfristig höhere Gewinne. Wachstumsaktien haben ein höheres Kurspotenzial als Value-Aktien, sind aber aufgrund der hohen Bewertungskennzahlen auch anfälliger für größere Verluste.

Wie die Effizienzgrenze funktioniert

Die Effizienzgrenze ist theoretisch - die genauen Zahlen sind nicht wirklich bekannt oder allgemein anerkannt. Stattdessen stellt sie die höchste theoretische Rendite dar, die bei einem bestimmten Volatilitätsniveau erzielt werden kann. Die Kurve ist eine Sammlung potenzieller Renditen über das gesamte Risikospektrum hinweg, von geringer bis hoher Volatilität.

Aus Sicht der Portfoliozusammensetzung ist jeder Punkt entlang der Grenze genauso gültig wie jeder andere. Es mag seltsam erscheinen, dass eine Strategie mit einer durchschnittlichen Rendite von 6 % genauso gut sein kann wie eine mit einer durchschnittlichen Rendite von 10 %, aber im Kontext der Vermögensverwaltung ist das wahr. Nicht jeder ist in der Lage, das Risiko einzugehen, das zur Erzielung höherer Renditen erforderlich ist, und die Grenze veranschaulicht ein Gleichgewicht zwischen beiden. Anleger mit geringer Risikotoleranz können langfristig nicht das gleiche Wachstum erzielen wie Anleger mit hoher Risikotoleranz.

Jeder Punkt unterhalb der Grenze ist einem Punkt auf der Grenze unterlegen. Wenn die langfristige Kombination aus Volatilität und Rendite eines Portfolios unterhalb der Grenze liegt, dann entschädigt dieses Portfolio die Anleger nicht ausreichend für das eingegangene Risiko. In diesem Fall gibt es bessere Zuteilungen, die mehr Wachstum ohne zusätzliche Volatilität liefern können.

Die Grenze nutzen

Der Schlüssel zum Portfoliomanagement liegt darin, den optimalen Punkt auf der Effizienzgrenze zu ermitteln und dann sicherzustellen, dass deine Anlagestrategie so nahe wie möglich an die theoretische Grenze herankommt. Auf diese Weise werden die besten Zuteilungen definiert und nicht einfach die größten Gewinne in einem kleinen Zeitfenster.

Der erste Schritt besteht darin, die Risikotoleranz zu quantifizieren, die den Zeithorizont und die Persönlichkeit widerspiegeln sollte. Fragebögen zur Risikotoleranz sind ein beliebtes Instrument, um dies zu erreichen, und sie ermöglichen es den Anlegern, ein Volatilitätsziel für ein Portfolio festzulegen.

Sobald diese Volatilitätsobergrenze festgelegt ist, ist es wichtig, das potenzielle Wachstum innerhalb dieser Grenzen zu maximieren. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, und es gibt eine Vielzahl von Variablen und Unbekannten, die Gewinne und Verluste in der Zukunft bestimmen. Daher brauchst du Aktien, die ein hohes Wachstumspotenzial haben, aber achte darauf, dass sie der Risikotoleranz entspricht. Das ist der beste Weg, um sich auf dem richtigen Teil der Effizienzgrenze zu positionieren.

Menschen, die einen langen Zeithorizont haben und Volatilität vertragen können, sind in der Lage, mehr Risiken zugunsten des Wachstums einzugehen. Diese Portfolios sollten mehr Wachstumswerte, Small Caps und Schwellenländer enthalten. Am anderen Ende des Spektrums gibt es Anleger, die auf Wachstum verzichten müssen, um die Volatilität zu begrenzen. Diese Portfolios enthalten in der Regel mehr Anleihen, Dividendenwerte und wertbeständige Aktien.

Ein 30-Jähriger sollte sich im Allgemeinen auf Wachstum konzentrieren. Anleger, die sich dem Ruhestand nähern, müssen die Zügel etwas lockerer lassen, um sicherzustellen, dass sie nicht gezwungen sind, Aktien auf dem Tiefpunkt eines Marktzyklus zu verkaufen.

Wir sehen dies bei der aktuellen Börsenkorrektur in Aktion. Jeder Rentner, dessen Wohlergehen durch diesen Rückschlag ernsthaft gefährdet ist, hat sein Volatilitätsrisiko falsch gemanagt und die Effizienzgrenze ignoriert.

Der Artikel Dies ist die am meisten unterschätzte Grafik beim Aufbau eines Anlageportfolios ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

