Diese eine Investition ist langfristig in meinem Portfolio

Die Wahl der richtigen Anlagen ist der Schlüssel zum Vermögensaufbau am Aktienmarkt.

S&P 500 ETFs können eine fantastische Option sein.Es gibt ein paar Dinge zu beachten, bevor du dich für eine Investition entscheidest.

Wichtige Punkte

Am Aktienmarkt zu investieren ist eine der einfachsten und effektivsten Möglichkeiten, Vermögen aufzubauen, aber die Wahl der richtigen Investitionen ist entscheidend. Das kann jedoch eine Herausforderung sein, wenn es scheinbar unendlich viele Optionen gibt.

Jeder Mensch hat andere Vorlieben, deshalb gibt es keine Einheitslösung, wenn es darum geht zu entscheiden, wo du dein Geld anlegen willst. Es gibt jedoch eine Anlage, die ich so lange wie möglich in meinem eigenen Portfolio behalten möchte: den Vanguard S&P 500 ETF (WKN:A1JX53 1,10 %).

Was ist ein S&P 500 ETF?

Ein ETF, oder börsengehandelter Fonds, ist eine Sammlung von Aktien, die in einer einzigen Anlage gebündelt sind. Einige ETFs enthalten Aktien aus einer bestimmten Branche, während andere breiter gefächert sind und eine größere Vielfalt an Unternehmen umfassen.

Ein S&P 500 ETF ist also eine Anlage, die den S&P 500-Index selbst abbilden soll. Das bedeutet, dass er die gleichen Aktien wie der Index enthält, also etwa 500 Aktien der größten und stärksten Unternehmen in den USA.

Ein Grund, warum ich stark in den Vanguard S&P 500 ETF investiere, ist, dass er sich mit größerer Wahrscheinlichkeit von Abschwüngen erholen wird. Der S&P 500 selbst hat sich in der Vergangenheit immer wieder von Korrekturen und Abstürzen erholt, und obwohl es beim Investieren nie Garantien gibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass er sich auch von zukünftigen Abschwüngen erholen wird.

Darüber hinaus ist diese Art der Investition sehr pflegeleicht. Der Fonds umfasst Hunderte von starken Aktien aus verschiedenen Branchen, so dass ich mich nicht um die Auswahl einzelner Aktien, die Recherche von Unternehmen oder die Entscheidung, ob es Zeit ist zu verkaufen, kümmern muss. Alles, was ich tun muss, ist jeden Monat ein wenig zu investieren und den Rest der Arbeit dem Fonds zu überlassen.

Ist diese Investition das Richtige für dich?

Ein S&P 500-ETF ist eine gute Option für alle, die das Investieren selbst in die Hand nehmen wollen. Wenn du es vorziehst, die umfangreiche Recherche zu vermeiden, die mit dem Kauf einzelner Aktien verbunden ist, ist dies eine viel einfachere Option.

Es ist auch möglich, mit S&P 500 ETFs im Laufe der Zeit eine Menge Geld zu verdienen. Der Index selbst hat in der Vergangenheit eine durchschnittliche Rendite von etwa 10 % pro Jahr erwirtschaftet, sodass seine jährlichen Höchst- und Tiefststände im Laufe der Zeit durchschnittlich etwa 10 % pro Jahr betragen haben. Wenn du z. B. 300 US-Dollar pro Monat investierst und eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10 % erzielst, hast du nach 30 Jahren fast 600.000 USD.

Ein Nachteil dieser Art von Investition ist, dass sie keine überdurchschnittlichen Renditen erzielen kann. Da ein S&P 500 ETF so konzipiert ist, dass er der Entwicklung des Marktes folgt, ist es unmöglich, den Markt zu schlagen. Für viele Anleger überwiegt die Einfachheit der Investition in einen S&P 500 ETF die geringeren Erträge. Aber wenn dein Hauptziel darin besteht, den Markt zu schlagen, ist dies vielleicht nicht die richtige Investition für dich.

Außerdem hast du nicht so viel Kontrolle über deine Investitionen, wie du es beim Kauf von Einzelaktien hättest. Du kannst dir die Aktien innerhalb des Fonds nicht aussuchen. Das ist zwar für viele Anleger kein Hindernis, kann aber ein Nachteil sein, wenn es bestimmte Unternehmen gibt, in die du lieber nicht investieren möchtest.

Der Vanguard S&P 500 ETF kann für viele Menschen eine fantastische Investition sein, aber er ist nicht für jeden das Richtige. Wenn du deine Vorlieben und deinen idealen Investitionsansatz berücksichtigst, kannst du leichter entscheiden, ob er in dein Portfolio gehört.

