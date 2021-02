Dogecoin: Spaß-Kryptowährung erreicht neues Rekordhoch – Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar

Dogecoin, die unter Kryptofans derzeit stark angesagte Kryptowährung setzt ihren Höhenflug fort, nachdem Tesla-CEO Elon Musk es weiterhin nicht lassen kann und seine Späße via Twitter verbreitet. Am Montag stieg der Kurs der 2013 eingeführten Internetwährung auf ein Rekordhoch von 8,6 US-Cent. Das Niveau klingt nach wenig, der Marktwert aller im Umlauf befindlichen Dogecoins beträgt aktuell aber gut zehn Milliarden US-Dollar. Außerdem hatte der Kurs vor wenigen Wochen noch an der Nullmarke gelegen.

Auftrieb erhält die ursprünglich als Internetwitz gestartete Kryptowährung vor allem durch die Twittermitteilungen von Musk. Mehrfach hat sich zuletzt der Milliardär zu Dogecoin geäußert, sie „Die Weltwährung der Zukunft“ genannt und weitere Witze gemacht. In den vergangenen Tagen kamen weitere bekannte Persönlichkeiten hinzu, so der Rapper Snoop Dog oder der Bassist der Rockband Kiss, Gene Simmons. Bereits in der Vergangenheit wurde die Kryptowährung durch Internet-Hypes angetrieben. So wurden eine Zeit lang Videos auf der Social-App TikTok veröffentlicht, die dazu aufgerufen haben, den Coin zu kaufen und somit den Preis in die Höhe zu treiben. Auch der durch den Gamestop-Krieg gegen Hedgefonds-Shortseller bekannt gewordene Reddit-Community wird zugeschrieben, den Hype um Dogecoin anzutreiben, da das Projekt des öfteren in diesen Kreisen thematisiert wurde.

Der Aufstieg von Dogecoin ging schnell. Nach Marktwert gehört sie mittlerweile zu den zehn größten Digitalwährungen. Der Name lehnt sich an den englischen Begriff für Hund („dog“) an, da das Symbol von Dogecoin eine asiatische Hundeart ist. Dieses Symbol wiederum war einst ein im Internet häufig verwendetes Spaßbild („Meme“).

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Stanslavs / Shutterstock.com

