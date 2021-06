Dow Jones - Das sieht etwas toppy aus

Bei 33.340 Punkten liegt die formationstechnisch relevante Unterstützung. Wenn sie die nicht verteidigen sollten, würde das die echte Möglichkeit einer Abwärtskorrektur bedeuten. Auch wenn das derzeit niemand auf der Karte hat. Ein Bruch der Preismarke von 33.340 Punkten hat aus charttechnischer Sicht das Potential, einen Sell Off in dem Index zu triggern, weil unter besagter Marke Stops taktischer Positionierungen liegen dürften. Aber warten wir es ab, was sie tatsächlich im 33.340er Bereich machen. Ob dieser überhaupt erreicht wird. Dennoch wollte ich darauf hinweisen, dass das Kursmuster seit April aus heutiger Sicht nicht gut aussieht. Diese Aussage bezieht sich auf den Dow Jones, nicht auf den S&P500 oder Nasdaq100. Speziell der Dow Jones sieht technisch derzeit nicht gut aus.

Das muss der Markt seit dem gestrigen Leitzinsentscheid der US-Notenbank verdauen und einpreisen.

Ich wünsche Ihnen Erfolg an der Börse,

Harald Weygand

Dow Jones

VORHER:

Dow Jones Chart2

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)