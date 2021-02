dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.02.2021 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Industriegase-Konzern Linde will rasantes Wachstum fortsetzen

GUILDFORD/MÜNCHEN - Der Gase-Konzern Linde will von gut laufenden Geschäften rund um das Gesundheitswesen, die Elektronik und sauberer Energie profitieren. Auch 2021 soll der Gewinn deutlich steigen. "Mit Blick auf die Zukunft bleiben die kurzfristigen wirtschaftlichen Aussichten zwar unsicher", sagte Unternehmenschef Steve Angel am Freitag bei Vorlage der Zahlen für das abgelaufene Jahr. Dennoch sei er zuversichtlich, dass Linde unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld ein zweistelliges Wachstum des Gewinns pro Aktie erzielen und eine etwaige Konjunkturerholung auch noch nutzen könne.

ROUNDUP: RWE beendet 2020 dank starkem Handelsgeschäft besser als erwartet

ESSEN - Der Energiekonzern RWE hat das Corona-Jahr 2020 besser beendet als erwartet. Vor allem der Energiehandel hatte zum Jahresende noch mal Fahrt aufgenommen, teilten die Essener am Freitag überraschend auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Die Aktie des Konzerns schlug in Reaktion auf die Zahlenvorlage kurz deutlich aus, später lag das Plus allerdings nur noch bei mehr als einem Prozent.

ROUNDUP: Corona-Krise belastet Vinci schwer - Erwartungen aber übertroffen

RUEIL MALMAISON - Der erneute Corona-Lockdown im Heimatmarkt Frankreich und anderswo hat dem Bau- und Dienstleistungskonzern Vinci auch zum Jahresende 2020 schwer zu schaffen gemacht. Das Geschäft mit Mautstraßen und mit Flughäfen verzeichnete abermals deutliche Einbußen, da die Menschen daheim blieben. Das robuste Baugeschäft konnte das nicht ausgleichen. Insgesamt hielten sich die Franzosen aber besser als befürchtet. Die Aktien legten zum Wochenschluss deutlich zu.

ROUNDUP: BNP Paribas verdient trotz Corona überraschend viel - Aktie hebt ab

PARIS - Die französische Großbank BNP Paribas hat ihren Gewinnrückgang in der Corona-Krise trotz drohender Kreditausfälle in überraschend engen Grenzen gehalten. Unter dem Strich stand 2020 ein Gewinn von knapp 7,1 Milliarden Euro und damit 13,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Institut am Freitag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit weniger gerechnet. Bankchef Jean-Laurent Bonnafé hatte die Aktionäre auf einen Rückgang um 15 bis 20 Prozent vorbereitet. Auch eine Dividende soll es geben - wenn auch zunächst nur in abgespeckter Höhe.

ROUNDUP: Rheinmetall baut Geschäft mit Rüstungs- und Sicherheitstechnik aus

DÜSSELDORF - Der Rüstungs- und Autozulieferkonzern Rheinmetall -Konzern will im Zuge einer strategischen Neusrichtung sein Geschäft mit Rüstungs- und Sicherheitstechnik weiter ausbauen. Das Umsatzanteil des Geschäfts mit Panzern, Militärlastwagen, Munition und Sicherheitstechnologie für Militär und Polizei soll von derzeit rund 63 Prozent auf rund 70 Prozent im Jahr 2025 steigen, teilte der Konzern am Freitag mit.

Corona-Krise lässt Gewinn der Großbank Intesa Sanpaolo bröckeln

MAILAND/TURIN - Drohende Kreditausfälle durch die Corona-Krise haben bei der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo im abgelaufenen Jahr deutlich am Gewinn gezehrt. Unter dem Strich stand ein Überschuss von knapp 3,3 Milliarden Euro und damit rund 22 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus aus Turin am Freitag mitteilte. Milliardenschwere Sondergewinne aus der 2020 erfolgten Übernahme der Konkurrentin UBI Banca wurden von Abschreibungen und den Kosten der Integration zum Jahresende wie erwartet wieder zunichte gemacht.

ROUNDUP: Sanofi kommt beim Umbau schneller voran - Regeneron versilbert Bilanz

PARIS - Beim französischen Pharmakonzern Sanofi läuft der Umbau auf Hochtouren. Dieser kommt laut Management besser voran als gedacht. Das vergangene Jahr sei für sein Unternehmen ein wahres Rekordjahr in puncto Übernahmen gewesen, sagte Finanzchef Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon am Freitag in Paris. Sanofi habe viele Firmen mit "innovativen Medikamenten" hinzugekauft, die für künftiges Wachstum sorgen sollten, erklärte der Manager in einer Telefonkonferenz mit Journalisten anlässlich der Zahlenvorlage für 2020.

RTL verkauft Werbetochter SpotX für 1,17 Milliarden Dollar an Magnite

LUXEMBURG - Die RTL Gruppe will ihre Werbe-Tochter SpotX für 1,17 Milliarden US-Dollar (0,97 Mrd Euro) an das US-amerikanische Ad-Tech-Unternehmen Magnite verkaufen. Die Summe solle mit 560 Millionen Dollar in bar sowie 14 Millionen Magnite-Aktien beglichen werden, teilte der Fernsehkonzern am Freitag in Luxemburg mit. Basis der Bewertung ist der Schlusskurs der Aktien vom 4. Februar. Der Deal muss noch von den Behörden genehmigt werden.

ROUNDUP: Telekom-Tochter T-Mobile US wächst weiter kräftig

BELLEVUE - Die Übernahme des kleineren Rivalen Sprint hat das Wachstum der Telekom-Tochter T-Mobile US (US8725901040) im vergangenen Jahr angetrieben. Der Umsatz stieg im vierten Quartal um gut 70 Prozent, womit sich für 2020 ein Erlösplus von mehr als 50 Prozent auf 68,4 Milliarden US-Dollar (57 Mrd Euro) ergab, wie T-Mobile US am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss mitgeteilt hatte.

ROUNDUP: Konjunkturerholung und Einsparungen treiben Aurubis an

HAMBURG - Der Kupferkonzern Aurubis kommt bei der Integration des belgisch-spanischen Metallrecyclers Metallo schneller voran als gedacht. Mit der Übernahme haben die Hamburger im vergangenen Jahr ihre Möglichkeiten ausgebaut, Metalle etwa aus alten Elektrogeräten zu verwerten. Jetzt will Aurubis sein ursprünglich für das 2022/23 gesetztes Einsparziel von 15 Millionen Euro bereits im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 erreichen, wie das Unternehmen am Freitag bei der Vorlage endgültiger Quartalszahlen bekanntgab. Zudem stellte Aurubis-Chef Roland Harings weitere Synergien in Aussicht und bestätigte seinen Jahresausblick, den er erst im Januar angehoben hatte.

Weitere Meldungen

-IPO/ROUNDUP 2: Chinesische Video-App Kuaishou legt bei Börsengang kräftig zu -Pfizer zieht Bewerbung für Impfstoff-Notzulassung in Indien zurück -Condor prüft EU-Beschwerde gegen Lufthansa -Canal+: Übernahme von TV-Fußballrechten ist Rettungsaktion -Thyssenkrupp setzt auf 'sehr gute Ausgangsposition' beim Wasserstoff -Corona-Schäden lassen Gewinn von Versicherer Talanx einbrechen -IPO/Kreise: Tencent Music soll Zweit-Börsengang fünf Milliarden Dollar bringen -'WSJ': Hyundai-Tochter Kia sucht Partner für US-Produktion von Apple-Elektroauto -Forscher: Impfstoff von Astrazeneca gegen britische Variante wirksam -Von der Leyen gibt Versäumnisse bei Beschaffung von Impfstoffen zu -Curevac-Gründer: Entwicklung auch für ärmere Länder dauert länger -TV-Rechte der französischen Fußball-Liga an Canal+ vergeben -ROUNDUP: Snapchat gewinnt 16 Millionen Nutzer hinzu -Merck will Biontech schneller mit Lipiden für Corona-Vakzin beliefern -US-Broker Robinhood lässt wieder freien Aktienhandel zu - auch bei Gamestop -2020 lief für Befestigungsspezialist Fischer besser als gedacht -Coronavirus drückt Umsatz von Stromkonzern Enel -Großbritannien sichert sich 50 Millionen zukünftige Curevac-Impfdosen -Ford erleidet hohen Verlust - aber will mehr in E-Autos investieren -Lufthansa will mit Geld aus Anleihe Staatskredit zurückzahlen -Thyssenkrupp-Chefin wirbt bei Aktionären um Geduld bei Konzernumbau -Milliardenquartal und Lieferengpass: Pelotons Corona-Boom geht weiter -Nach Dammbruch an Vale-Mine: Einigung über Milliarden-Entschädigung -Daimler fährt Produktion nach Halbleiter-Engpässen wieder hoch -Allianz übernimmt chinesische Lebensversicherungstochter komplett -Verdi und Eurowings vereinbaren Wechselbedingungen für Flugbegleiter -SMA Solar erwartet nach robustem Jahr weiteres Wachstum 2021 -ROUNDUP: Minister beraten über Agrarpolitik - Klöckner weist Kritik zurück -ROUNDUP: Scheuer will mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene bringen -Merkel und Macron wollen über Rüstungskooperationen beraten -Spitzengespräch im Streit um Lieferkettengesetz vertagt -ROUNDUP: 83,3 Prozent der Fernzüge im Januar pünktlich

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha