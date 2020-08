dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 19.08.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Lufthansa und Piloten einigen sich auf kurzfristigen Krisenplan

FRANKFURT - Die Lufthansa und ihre Piloten von der Vereinigung Cockpit haben sich auf einen kurzfristigen Krisenplan geeinigt. Betriebsbedingte Kündigungen seien damit frühestens im zweiten Quartal des kommenden Jahres möglich, wie das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Das Unternehmen reduziert seine Aufstockungen beim Kurzarbeitergeld und Zuschüsse zu den Betriebsrenten. Auch wird eine bereits vereinbarte Tariferhöhung auf das kommende Jahr verschoben.

ROUNDUP: RWE will mit frischem Geld schneller grün werden - Aktie unter Druck

ESSEN - Der Deal mit dem früheren Konkurrenten Eon ist gerade über die Bühne. Jetzt will der Stromkonzern RWE zeigen, dass er es ernst meint und macht Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren Energien. Um den Anteil der Stromproduktion etwa mit Wind und Sonne schneller zu erhöhen, hat RWE sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld besorgt. Dieser Schritt hat dem Konzern brutto zwei Milliarden Euro in die Kassen gespült.

Johnson & Johnson will Biotechfirma Momenta für 6,5 Milliarden US-Dollar kaufen

NEW BRUNSWICK - Der US-Pharma- und Medizintechnikkonzern Johnson & Johnson will das US-Biotechunternehmen Momenta Pharmaceuticals für 6,5 Milliarden US-Dollar (rund 5,5 Mrd Euro) in bar erwerben. Es gebe diesbezüglich eine endgültige Vereinbarung, teilte Johnson & Johnson am Donnerstag in New Brunswick (New Jersey) mit. Dabei biete das Unternehmen 52,50 Dollar je Momenta-Aktie. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 abgeschlossen werden. Momenta Pharmaceuticals entdeckt und entwickelt den Angaben zufolge neuartige Therapien für Immunkrankheiten.

Tiefe Corona-Spuren im deutschen Luftverkehr - Langsame Erholung

BERLIN/FRANKFURT - Die Corona-Pandemie hat im ersten Halbjahr tiefe Spuren in der deutschen Luftverkehrswirtschaft hinterlassen. Nach Einschätzung des Branchenverbandes BDL vom Mittwoch ist jeder zweite der rund 1,1 Millionen direkt und indirekt mit der Fliegerei verbundenen Jobs akut bedroht. Noch härter seien die Folgen für Beschäftigte in Spanien und Großbritannien.

BASF-Beteiligung Wintershall Dea bekommt Öl- und Gaspreisverfall zu spüren

KASSEL - Die deutlich niedrigeren Öl- und Gaspreise haben im zweiten Quartal deutliche Spuren beim Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea hinterlassen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn schrumpfte auf 90 Millionen Euro, wie die Beteiligung des Chemiekonzerns BASF am Mittwoch in Kassel mitteilte. Rechnet man die Sondereffekte wie etwa Abschreibungen auf Vermögenswerte mit ein, dann stand unter dem Strich ein Verlust von 703 Millionen Euro.

Roche arbeitet mit Regeneron bei Antikörperkombinationen REGN-COV2 zusammen

BASEL - Der Pharmakonzern Roche und der US-Konzern Regeneron bündeln ihre Kräfte im Kampf gegen Covid-19. Ziel sei es, Regenerons Antikörper-Cocktail "Regn-Cov2" zu entwickeln, herzustellen und auf der ganzen Welt zu vertreiben. Bei einer Zulassung soll die Herstellungskapazität deutlich erhöht werden, teilte Roche am Mittwoch in Basel mit.

Weitere Meldungen

-Sparprogramm bei Deutz: 350 Mitarbeiter weniger in Deutschland -Erfolg für US-Pharmakonzern Merck & Co in Studie mit Krebsmedikament Keytruda -Gea verlagert Produktion nach Polen - Standort Bodenheim wird geschlossen -Curevac plant nach US-Börsen-Start Personalaufbau -IPO: Elektroauto-Start-up Canoo geht über Fusion an die Börse -ROUNDUP: Historischer Umsatzeinbruch im Gastgewerbe in der Corona-Krise -Produktion von Batteriematerialien in Schwarzheide rückt näher -Apple Music baut Live-Radioangebot aus -Daimler-Personalvorstand lehnt Vier-Tage-Woche ab -Brasilien erlaubt weiteren Test für Corona-Impfstoff -Bundesregierung: Tesla-Ansiedlung hat Vorbildcharakter -Zahl der Apotheken geht weiter zurück -Tiefkühlkost in Corona-Zeiten beliebt - Iglo-Mutter steigert Umsatz -ROUNDUP: Neue Runde im Pipelinestreit - OVG sieht keinen Verfassungsverstoß -ROUNDUP: Neues Weingesetz will für Klarheit und schärfere Profile sorgen -ROUNDUP/Gesunder Einkauf leichter gemacht: Neues Nährwertlogo rückt näher -Wegen Corona-Pandemie: Höherer Verlust für FIFA für 2020 als geplant -EU-Kommission will Österreichs Glyphosatverbot nicht akzeptieren -ROUNDUP/Umweltschützer: Viele Regionalflughäfen sind überflüssig -Alle Formel-1-Teams unterzeichnen Grundlagenvertrag

