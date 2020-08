dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 20.08.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: TAG Immobilien profitiert von höheren Mieten - Prognoseerhöhung möglich

HAMBURG - Steigende Mieten in Ballungszentren treiben TAG Immobilien weiter an. Den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen. Allerdings ist eine Anhebung der Prognose im weiteren Jahresverlauf möglich, wie die im MDax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Hamburg bei den Halbjahreszahlen mitteilte. Erst jüngst erwarb das Unternehmen rund 4200 Wohnungen, die meisten davon im August, etwa in Merseburg, Plauen, Gotha und Magdeburg.

ROUNDUP: Schaeffler will sich offenbar frisches Geld beschaffen - Aktie sackt ab

HERZOGENAURACH - Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler will sich offenbar mit Hilfe einer Kapitalerhöhung frisches Geld besorgen. Das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen lädt seine Aktionäre am 15. September zu einer außerordentlichen Online-Hauptversammlung ein, auf der über die Schaffung von genehmigtem Kapital für bis zu 200 Millionen neue Aktien abgestimmt werden soll, wie Schaeffler am Donnerstag im fränkischen Herzogenaurach mitteilte. Am Kapitalmarkt kamen die Nachrichten nicht gut an.

ROUNDUP 2: Reisewarnung für Teile des Urlaubslands Kroatien wegen Corona

BERLIN - Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen hat das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für Teile des Urlaubslands Kroatien ausgesprochen. Die Reisewarnung gilt für die beiden südlichen Verwaltungsbezirke, die sogenannten Gespanschaften Sibenik-Knin mit dem Nationalpark Krka sowie Split-Dalmatien mit der Hafenstadt Split und den Inseln Brac und Hvar. Zuvor hatte das bundeseigene Robert Koch-Institut (RKI) die Regionen als Risikogebiet eingestuft.

ROUNDUP: Veranstalter CTS Eventim brechen in Pandemie die Geschäfte weg

MÜNCHEN - Den Konzertveranstalter und Ticketvermarkter CTS Eventim hat die Corona-Krise im zweiten Quartal voll getroffen. In den Monaten April bis Juni nahm das Unternehmen unter anderem wegen ausgefallener Konzerte und Festivals kaum noch Geld ein. Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg will den Kopf aber nicht in den Sand stecken, auch wenn Großveranstaltungen in den meisten Ländern mindestens bis Ende September oder Oktober verboten bleiben. "Obwohl wir durch die Corona-Pandemie derzeit die schwierigste Phase unserer Unternehmensgeschichte erleben, richten wir den Blick zuversichtlich nach vorne", sagte der Manager am Freitag laut Mitteilung.

Rocket-Internet-Beteiligung GFG erwartet Umsatz auf Vorjahresniveau

LUXEMBURG - Der Online-Modehändler Global Fashion Group (GFG) ist nach einem guten zweiten Quartal wieder optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Der Nettowarenwert dürfte 2020 währungsbereinigt um 20 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro steigen, teilte die auf Schwellenländer ausgerichtete Beteiligung des Berliner Startup-Investors Rocket Internet am Donnerstag in Luxemburg mit. Beim Umsatz geht GFG von 1,3 Milliarden Euro und damit von Erlösen in etwa auf Vorjahresniveau aus. Operativ will der Online-Modehändler auf bereinigter Basis die Gewinnzone erreichen. GFG hatte nach dem Aufflammen der Corona-Krise Ende März seine Prognose zurückgezogen und war von einem sinkenden Umsatz und operativem Ergebnis ausgegangen.

IPO: Airbnb reicht Antrag für Börsengang ein

SAN FRANCISCO - Der Apartment-Vermittler Airbnb ist auf dem Weg an die Börse. Das Unternehmen aus San Francisco reichte einen vertraulichen Antrag für eine Aktienplatzierung ein. Wie viele Aktien und zu welchem Preis dabei angeboten werden sollen, werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden, teilte Airbnb am Mittwoch mit.

ROUNDUP: Marktmanipulations-Ermittlungen gegen Porsche-SE-Chef eingestellt

STUTTGART - Der Chef der VW-Holding Porsche SE , Hans Dieter Pötsch, muss auch in Stuttgart kein Gerichtsverfahren wegen Marktmanipulation mehr fürchten. Die Staatsanwaltschaft hat entsprechende Ermittlungen gegen ihn und Ex-Volkswagen-Chef Matthias Müller im Zusammenhang mit dem Dieselskandal nach rund dreieinhalb Jahren eingestellt, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte - im Fall von Pötsch gegen Zahlung von 1,5 Millionen Euro.

ROUNDUP/Dank Online-Boom: Zahlungsabwickler Adyen legt trotz Corona-Krise zu

AMSTERDAM - Der Trend zum Online-Handel und zur Kartenzahlung hat den niederländischen Zahlungsabwickler Adyen in der Corona-Krise weiter angetrieben. Während der deutsche Rivale Wirecard nach einem milliardenschweren Bilanzskandal Ende Juni in die Pleite stürzte, verzeichnete Adyen im ersten Halbjahr deutliche Zuwächse bei Umsatz und operativem Gewinn. Der Einbruch der Reisebuchungen und die wochenlange Schließung vieler Landegeschäfte hinterließen jedoch auch bei Adyen deutliche Spuren.

Irischer Baustoffproduzent CRH wagt weiterhin keine Jahresprognose

DUBLIN - Beim irische Baustoffproduzent CRH haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr auf die Bilanz gedrückt. Die kurzfristigen Aussichten für die Wirtschaft und Bautätigkeit des Konzerns blieben ungewiss, teilte der Konkurrent von HeidelbergCement am Donnerstag in Dublin mit. Sie hingen davon ab, ob es eine Verbesserung der gesundheitlichen Lage in den Märkten geben wird. Deshalb könne das Unternehmen derzeit weiter keinen verlässlichen Ausblick auf das laufende Jahr geben.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Mit roten Zahlen in den Dax - Delivery Hero steigt in Leitindex auf -EU sichert sich potenziellen Corona-Impfstoff von Curevac -ROUNDUP: Schlichter soll Bau-Tarifkonflikt lösen - ab nächster Woche -Trump ruft zu Boykott des Reifenherstellers Goodyear auf -36 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen gegen Wirecard-Führung -ROUNDUP: ID.4 ergänzt ID.3: VW baut jetzt in Zwickau weiteres reines E-Modell -Fresenius-Tochter Helios kauft drei Krankenhäuser in Krefeld und Duisburg -Tui spricht mit Betriebsräten über Schließung von Reisebüros -ROUNDUP: Starkes Online-Geschäft zieht Einzelhandelsumsatz nach oben -Opel will am Stammsitz Teile des Werksgeländes verkaufen -Google-Konzern investiert in Berliner Gesundheits-Start-up Klara -ROUNDUP 2: Schulze will Hersteller für Plastikmüll stärker zur Kasse bitten -Umfrage: Corona-Pandemie beschert Gaming-Branche einen Boom -Bundesregierung hebt Reisewarnung für Luxemburg auf -Ministerpräsident Weil bleibt skeptisch bei Großveranstaltungen -Polnische Airline bestellt Flugzeuge des Krisen-Modells 737 Max -Zalando will stärker gegen Rassismus vorgehen -Thüringen will keine weiteren Zahlungen an K+S-Konzern leisten -Ifo-Institut: Fahrradhändler als Gewinner der Corona-Krise -Verbraucherschützer: Bahn soll ab 30 Minuten Verspätung zahlen

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha