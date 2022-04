In unserer heutigen Ausgabe fragen wir nach einer Einschätzung zum Banken-Sektor, wie lange der Tech-Sektor noch zur Ader gelassen wird und welcher Sektor in diesen unsicheren Zeiten die beste Anlaufstelle für Investoren ist.

onvista-Redaktion: Die Zahlen der Banken lesen sich in der stürmischen Gesamtbilanzsaison solide. Ist der Bankensektor angesichts der Zinswende jetzt ein langfristiger Call oder darf man auch hier keine Sicherheit erwarten?

Die Ergebnisse der Banken fallen durchweg sehr gut aus: Die Amerikaner natürlich mit den größten Erträgen, auch die UBS ist dabei und sogar die Deutsche Bank mit dem besten Quartalsergebnis seit 10 Jahren. Doch keine Bank erreichte in den letzten Wochen neue Rekordkurse, die Amerikaner verzeichneten teilweise - 20 %. Daran wird deutlich, wie die Märkte die Finanzbranche insgesamt einordnen. Wichtigste Ursachen sind zum einen die Kreditrisiken, die offenbar bei steigenden Zinsen zunehmen, und zum anderen die deutlich reduzierten Erwartungen im Finanzgeschäft. Hier insbesondere für Neuemissionen in New York. Der Markt drückt sich also sehr vorsichtig aus. Ich ebenfalls!

onvista-Redaktion: Der Tech-Sektor bekommt erneut auf die Mütze, diese Berichtssaison dürfte eine wichtige Wasserstandsmeldung werden. Werden die nächsten zwei Quartale noch schlimmer oder hat der Spuk für den Tech-Sektor bald ein Ende?

Der Rückbau aller Tech-Aktien war frühzeitig angesagt und läuft jetzt in die Endphase. Die soeben vorgelegten Ergebnisse änderten daran nichts, nämlich runde Halbierung gegenüber den Spitzenwerten vor gut einem Jahr; einzige Ausnahme ist Microsoft in seinem besonders stabilen Stammgeschäft nebst Cloud als dynamischem Treiber. Reichen diese Korrekturen aus? Eine runde Halbierung dürfte reichen. Aber: Mit dem bisherigen Geschäftsmodell ist ein Erreichen der alten Topkurse nicht machbar. Es bedarf also deutlicher Begrenzungen oder Änderungen inklusive der Verarbeitung der zunehmenden politischen bzw. gesetzlichen Beschränkungen. Das wird schwer. Die nächsten Favoriten für den nächsten Tech-Hype sind mithin andere, die zurzeit noch keiner kennt oder nur wenige und darin liegen die interessantesten Möglichkeiten für findige Investoren.

onvista-Redaktion: Bleiben wir auf der Ebene der Sektoren. Sehen Sie momentan einen Sektor, der sich am besten als Investment in diesen volatilen Zeiten eignet?

Nach 14 Jahren superniedriger Zinsen und jeder Menge Liquidität, geschaffen von den Notenbanken, ändern sich die wesentlichen Kriterien für die Einschätzung und Bewertung a) von echten Erträgen und b) von Erwartungen oder Hoffnungen. In der laufenden Berichtssaison hat die Trennung schon begonnen, nämlich zwischen Qualität und einer Menge Luft. Erst am Ende, etwa Ende Mai, lässt sich dies schon besser definieren. Was mit Sicherheit fehlt: Alle reden von Klimawandel, aber niemand weiß, welches Unternehmen davon nachhaltig oder überproportional mit seinen eigenen Produkten gewinnen wird. Es mutet wie ein Rätsel an. Deshalb gibt es zur Stunde keinen eindeutigen Favoriten als Sektor.

