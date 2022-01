In unserer heutigen Ausgabe fragen wir nach den möglichen Konsequenzen des derzeitigen Kurses der Federal Reserve, ob die Luxusbranche noch Spielraum nach oben hat und ob Aixtron sich als Wette auf die Halbleiter-Engpässe eignet.

onvista-Redaktion: Die UBS hat sich zuletzt für die Luxusbranche ausgesprochen und dabei LVMH, Prada, Richemont und EssilorLuxottica als Favoriten genannt. Die Branche soll auch 2022 noch viel Luft nach oben haben – teilen Sie diese Einschätzung?

In Luxus zu investieren, ist jetzt ein Luxus. Ein Blick auf alle Charts belegt dies. Sie sind in der Tat selbst in der Pandemie die Gewinner gewesen. Die Hochrechnungen für die weitere Entwicklung enthalten jedoch Fragezeichen. LVMH ist der teuerste Luxuskonzern der Welt. 660 Mrd. € Marktwert für 69 Mrd. € in diesem Jahr sind ein Luxuspreis. Denn der Gewinn steigt zwar kontinuierlich, aber ein KGV von 32 ist schon korrekturanfällig. Für alle anderen lassen sich die gleichen Relationen annehmen. Die UBS kommt damit schlicht zu spät, ich warte eine Konsolidierung ab. 15 bis 20 % Korrektur als Daumengröße sind im Umfeld steigender Zinsen und der Tendenz zu reduzierten Bewertungen eine brauchbare Annahme. Die größte Gefahr: China erwägt angeblich eine Reichensteuer auf Luxusgüter.

onvista-Redaktion: Die Halbleiter-Krise dürfte auch in 2022 ein Dauerbrenner bleiben – ist Aixtron ein geeigneter europäischer Wert, um diese zu spielen?

Chips sind das Weltthema. Die Chipkrise ist jedoch endlich und nicht unendlich. Taiwan Semiconductor gilt als größter Auftragsfertiger als Maßstab. Die Chinesen investieren rund 100 Mrd. Dollar in neue Kapazitäten. Insgesamt ergibt sich ein Investitionsvolumen laut Meldungen in der Größenordnung von 800 bis 900 Mrd. Dollar weltweit. Sogar in Deutschland sollen „Chipkapazitäten“ aufgebaut werden. Ab 2025 steht dann eine um das Dreifach höhere Chipproduktion zur Verfügung. Das ist eine Annahme von Gartner, der bekanntesten Researchadresse dieser Art.

Also: Mitspielen ist möglich, solange die Chipkrise herumgereicht wird. Dann folgt die erste und deutliche Korrektur. Das hatten wir im Chipsektor der letzten 20 Jahre schon zweimal erlebt. Jedes Mal aus gleichem Grund wie dargelegt. Aixtron ist eine deutsche Spezialität, die jeden Tag umfangreich gehandelt wird. Als Ausrüster bleibt Aixtron eine außerordentlich interessante, aber aufregende Wette. So ähnlich wie am Spieltisch, wie man gerade setzen will.

onvista-Redaktion: Falls die Federal Reserve ihre Tapering- und Zinserhöhungspläne wirklich wie geplant durchziehen sollte – wie schmerzhaft könnte es für Finanzmärkte und Wirtschaft werden? Ist eine Rezession als Tribut der jahrelangen Nullzinspolitik vielleicht sogar unvermeidlich?

Die Entscheidung der Amerikaner in Sachen Zins ist gefallen. Aufgabe der Fed ist es, wie immer, dies sehr sorgfältig zu steuern, um Friktionen im Markt zu verhindern. Das läuft über die Steuerung der Geldmenge bzw. Zinssignale. Zuletzt vorgemacht von 2004 bis 2007 mit jeweiligen Minischritten um 0,25 %-Punkte in damals insgesamt 18 Schritten. Der S&P 500 begleitete dies mit einer Gesamtperformance in dieser Zeit um insgesamt rd. 30 %. Also:

Steigende Zinsen sind eine Bremse, aber rechtfertigen keine Umkehr. Es gibt zwei Beispiele für Eingriffe der Fed: Im kleineren Umfang im IV. Quartal 2018 mit einer Sofortreaktion der Indizes um damals rd. 15 % in 8 Wochen. Im Oktober 1987 gab es den Extremfall dafür: Der Dow kippte in 20 Minuten um 20 % ab (genau 508 Punkte). Alan Greenspan öffnete innerhalb von Minuten den Geldhahn der Fed, um Liquidität sicherzustellen und drehte den Markt mit den New Yorker Großbanken zusammen über den Kauf von Terminkontrakten. Angeblicher Aufwand dafür nur etwa 5 bis 6 Mrd. Dollar. Damit war der Markt aufgefangen.

Ergebnis: In der Zinswende steckt kein nachhaltiges Risiko.

Vielen Dank für Ihre Antworten!

