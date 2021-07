In unserer heutigen Ausgabe fragen wir nach den Perspektiven des Raumfahrt-Sektors, ob Apple einfach schon zu hoch geflogen ist oder noch etwas im Kurs drinsteckt und wie die zweite Jahreshälfte für den Dax aussehen könnte.

onvista-Redaktion: Nach einem starken ersten Halbjahr befindet sich der Dax nun bereits seit Wochen im Seitwärtsmodus. Manche Analysten zeigen sich jedoch optimistisch und sehen nach der üblichen Sommerflaute den Weg frei bis auf Niveaus von 17.000 Punkten und mehr. Was erwarten Sie sich von der zweiten Jahreshälfte für die Aktienmärkte?

Die Notenbanken tanzen auf dem Hochseil. Abwechselnd werden Kommentare geliefert zur aktuellen Lage oder um die Gemüter zu beruhigen. Am Sachverhalt hat sich nichts verändert: Die rasante Entwicklung der Wirtschaft nebst inflationärer Tendenz erfordert eine Änderung der Geldpolitik. Das gilt für beide, wenn auch in den Akzenten unterschiedlich. Die dritte Komponente ist die Delta-Problematik, wofür eine Prognose unmöglich ist. Aus Sicht des DAX bedarf es einer deutlichen technischen Korrektur, ähnlich wie im Oktober, um Anlauf zu nehmen, die bisherige Stagnation der letzten Wochen zu überwinden. Die New Yorker haben es einfacher, indem sie auf den Nasdaq schauen. Also:

Jede weitere Verzögerung in den entscheidenden Fragen führt zu dieser technischen Schwäche und das wäre die letzte oder dritte Investmentgelegenheit, bevor es in die Größenordnungen über 16.000 im DAX bis max. 20.000 als Fernziel geht.

onvista-Redaktion: Laut Insidern will Apple die Produktion für iPhones der nächsten Generation deutlich hochfahren. In den Wochen vor der Präsentation der neuen Modelle herrscht immer ein wenig Aufregung um die Aktie, doch wie solide ist Apple als Investment noch angesichts des starken Laufs der letzten Monate und generell der gigantisch hohen Bewertung?

Apple ist der absolute Star. Der Marktwert erreichte in dieser Woche erstmals 2,5 Bio. $ mit einem Kurs von 150 $. Dafür reichte die Ankündigung, die Smartphone-Produktion zu erhöhen. Die nächsten Bigs folgen in den nächsten Tagen mit ähnlichen Ankündigungen und beflügeln damit die Fantasie. Der Nasdaq 100 ist aus den üblichen Trendanalysen aller Indizes selbstständig nach oben ausgebrochen und macht sein eigenes Ding, nämlich: Mit permanenten ergänzenden Informationen und Meldungen wird die Fantasie für weitere Investments angeregt. Das muss nicht dramatisch verlaufen, aber kontinuierlich. Nur ein entscheidender Fed-Schritt führt in diesem Falle zu deutlichen technischen Korrekturen, aber keinen gravierenden Einbrüchen. Damit wäre die Begleitung für den DAX gegeben, wie oben für diesen dargestellt: Kurze Korrektur um 5 oder vielleicht 7 % und für die Big Techs dann 10 bis 15 %, bevor der Zug weiterfährt. Denn: Die Fed muss äußerst vorsichtig mit dem Thema Bondkäufe und Zins vorgehen, um diesen Trend nicht zu gefährden. Deshalb gibt es keine abrupten Signale, sondern schleichende.

onvista-Redaktion: Richard Branson hat es mit seiner Raumfahrtfirma Virgin Galactic geschafft und darf sich nach erfolgreichem Flug in den Orbit nun mit dem Titel „Astronaut“ schmücken. Wenn man in den – noch im Embryonalstadium steckenden – Raumfahrtsektor investieren will, ist man dann langfristig mit der Pionierfirma Virgin Galactic gut beraten, oder sollte man vielleicht doch lieber auf den bereits angeteaserten Börsengang von SpaceX Satellitensparte Starlink warten? Oder gibt es vielleicht jetzt schon andere investierbare Optionen?

Raumfahrt ist das neue Thema. Nichts führt daran vorbei, so ähnlich wie bei der Mondfahrt im Juli 1969 und den daraus entstandenen technischen Innovationen aller Art. Den ersten drei Pionieren werden weitere folgen und Firmen, die auf diesem Gebiet tätig sind. Sie sind dann die großen Techs von morgen oder übermorgen. So ähnlich wie die aktuellen Big Techs vor 10 oder 15 Jahren aussahen und sogar auch Tesla vor 7 Jahren. Die Namen werden in den nächsten Monaten wie Pilze aus dem Boden schießen. Das wird spannend und natürlich ist man dabei!

