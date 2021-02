In unserer heutigen Ausgabe wollen wir wissen, ob die Sanierung von Heidelberger Druck in Gefahr ist, was Amazon demnächst ohne Jeff Bezos macht und ob der Zockerkrieg um GME jetzt vorbei ist.

onvista-Redaktion: Die Manie um Gamestop scheint abgeklungen zu sein, die Bewegung der Kleinanleger in den Silbermarkt als neues Ziel hat nicht sonderlich gut funktioniert. Ist das Reddit-Phänomen nun vorbei?

Der New Yorker Zockerkrieg ist zunächst ein Zeichen dafür, dass die Finanzszene heiß gelaufen ist. Das gab es in früheren Perioden ähnlicher Art ebenfalls. Konflikte dieser Art werden von den monetären Behörden zu regeln sein. Auch dies gelang früher regelmäßig und relativ kurzfristig. Alan Greenspan war darin besonders geschickt. So auch jetzt: Das Thema Robinhoods und andere bleibt insofern eine Spezialität, als sich die Zahl der Kleinaktionäre, die regelmäßig tätig sind, in den vergangenen 10 Jahren um über 30 Mio. erhöht an. Ob diese Zahl richtig ist, weiß ich nicht, weil sie nicht exakt belegt ist. Sie gilt aber im Grunde. Also: Viel Aufregung um wenig – seien es Aktien, Silber oder demnächst ein anderes Medium, das sich gerade anbietet.

onvista-Redaktion: Jeff Bezos tritt nun in Q3 dieses Jahres als Chef von Amazon ab. Kann der Erfolgskurs des Onlinehändler-Imperiums auch ohne seinen Gründer so weitergehen wie bisher?

Jeff Bezos hat Sinn für Timing. Er geht mit den besten Ergebnissen von Amazon, die sich denken ließen. Als einer der größten Coronagewinner schaffte Amazon Ergebnisse, die sich nicht wiederholen lassen und somit zeigt er Sinn für Timing. Schon in einem halben Jahr müsste er deutliche bescheidenere Resultate vorlegen (ohne Corona-Effekt) und zieht sich mithin geschickt aus der Linie zurück. Vorbild dafür ist Bill Gates, der es ebenso machte: Er ging nach dem größten Erfolg von Microsoft im Zuge des Dotcom-Hypes in die zweite Reihe. Sein Nachfolger wurde Steve Ballmer; auch er ein Gründungsmitglied, aber glücklos. Das ergab eine Halbierung des Marktwertes von Microsoft. Laufzeit ungefähr 4 - 5 Jahre. Weiterer Kommentar überflüssig.

onvista-Redaktion: Heidelberger Druck hat jüngst mit dem gescheiterten Verkauf der Gallus-Gruppe an die schweizerische Benpac Holding einen Rückschlag erlitten. Ein Rückschlag auch für den gesamten Neuaufstellungsprozess?

Heidelberger Druck bleibt in der Sanierung. Der Verkauf der Gallus-Gruppe für 130 Mio. Euro gelang nicht. Sie steht weiter zum Verkauf. Dafür wird das luxuriöse Verwaltungshochhaus nebst Luxusrestaurant an einen Luxemburger Investor verkauft, um Bargeld zu sammeln. Die Sanierung von Heidelberger Druck läuft damit plangerecht, aber mühsam. Das aktuelle Hoffnungsprodukt ist die Wall-Box mit Umsatzzielen von 60 bis 70 Mio. Euro p. a. nach aktuell 30 Mio. Euro und ergäbe ein interessantes zweites Bein neben der Drucktechnik. Das ist sehr genau zu beobachten. Das Comeback von Heidelberger Druck bleibt also intakt.

Foto: Bernecker

