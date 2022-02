DZ Bank hebt Commerzbank auf 'Halten' - Fairen Wert auf 8,90 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Commerzbank von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 5,40 auf 8,90 Euro angehoben. Er habe seine Ertragsschätzungen aufgrund der sich aufhellenden Zinserwartungen deutlich angehoben, bleibe aber bei der angepeilten Kostenentwicklung weiter vorsichtig, schrieb Analyst Timo Dums in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch ergebe sich bereits von 2022 an ein deutliches Überschusskapital, weshalb er bereits vom laufenden Jahr an mit einer Dividende und ab 2023 mit ersten Aktienrückkäufen rechne./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2022 / 08:56 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2022 / 09:04 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.