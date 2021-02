DZ Bank hebt fairen Wert für Aixtron auf 22 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Aixtron nach Aussagen von Wettbewerbern wie Applied Materials und Veeco Instruments von 20 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausrüster der Halbleiterindustrie Aixtron stehe vor einem länger anhaltenden Wachstumstrend, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aixtron profitiere von der steigenden Nachfrage in Bezug auf Elektromobilität, Digitalisierung und dem steigenden Bedarf an ultraschneller optischer Datenübertragung./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 13:44 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2021 / 13:50 / MEZ

