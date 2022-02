ELI LILLY - Shortchance nach Zahlen?

Eli Lilly and Company - WKN: 858560 - ISIN: US5324571083 - Kurs: 250,830 $ (NYSE)

Eli Lilly ist ein amerikanischer Pharmakonzern und einer der größten weltweit. Dieser Konzern gab heute vorbörslich aktuelle Quartalszahlen bekannt. Der Gewinn je Aktie liegt bei 2,49 USD und damit 34 Cent über der durchschnittlichen Erwartung der Analysten. Bei Umsatz schlug das Unternehmen mit 8,00 Mrd. USD die Erwartung um 1,26 Mrd. USD.

Die Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 17. August 2021 markierte der Wert ein Hoch bei 275,87 USD. Nach einem Rücksetzer auf 220,20 USD kam es zwar am 16. Dezember 2021 zu einem neuen Allzeithoch bei 283,90 USD, aber ein signifikanter Ausbruch über das Augusthoch gelang nicht.

Nach einem Test des EMA 200 erholte sich die Aktie zuletzt wieder etwas. Gesten näherte sie sich dem EMA 50 und dem gebrochenen Aufwärtstrend ab 28. September an. Diese beiden Chartstrukturen bilden einen Widerstandsbereich zwischen 252,96 USD und 255,64 USD. Die erste Reaktion auf die Zahlen fällt leicht negativ aus. Nach einem Schlusskurs bei 250,83 USD wird die Aktie aktuell bei 249,18 USD getaxt.

Kurzfristig abwärts?

Im mittelfristigen Kontext etabliert sich in der Aktie von Eli Lilly gerade eine Tradingrange zwischen dem Widerstandsbereich zwischen 275,87 und 283,90 USD auf der einen Seite und dem Unterstützungsbereich zwischen 220,20 USD und 218,00 USD. Solange diese Range intakt ist, ist das Chartbild der Aktie auf mittelfristige Sicht neutral.

Im kurzfristigen Bereich notiert der Wert an einer wichtigen Hürde und könnte dort nach unten abprallen. Ein Rücksetzer auf den unteren Begrenzungsbereich der Range wäre möglich, solange der Wert per Tagesschlusskurs unter 255,64 USD notiert. Ein Ausbruch darüber würde allerdings den Weg gen Allzeithoch ebnen.

Zusätzlich lesenswert:

FORTINET - Ganz schön "tricky", dieses Biest

UNITEDHEALTH - Schwergewicht im Dow mit kleinem Kaufsignal

GOPRO - Orientierungslos vor den Zahlen

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Eli Lilly and Company

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)