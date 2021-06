Encavis: Kaufempfehlung treibt den Kurs über 50-Tage-Trendlinie – RBI sieht noch 30 Prozent Kurspotenzial

Für den Solarparkbetreiber Encavis war das Jahr 2021 an der Börse bisher nicht besonders erfolgreich, denn von dem Rekordhoch von über 25 Euro im Januar ging es seitdem steil bergab. Bemessen am derzeitigen Kursniveau mussten die Papiere über 37 Prozent an Wert hergeben. Aus Sicht von 12 Monaten steht jedoch immer noch ein Plus von 25 Prozent zu Buche, da Encavis von der allgemein hoffungsvolleren Stimmung für die Branche profitiert hatte – die großen staatlichen Konjunkturpakete und ein Umdenken im Kampf gegen den Klimawandel hatten die Fantasie der Anleger im letzten Jahr beflügelt.

RBI sieht 30 Prozent Potenzial

Eine Kaufempfehlung der österreichischen Raiffeisen Bank International (RBI) hat im heutigen Handel den Kurs jedoch wieder angetrieben. Mit einem Aufschlag von 3,4 Prozent auf 15,66 Euro setzten sich die Papiere an die Spitze des MDax der mittelgroßen Werte. Sie überwanden damit die 50-Tage-Linie bei 15,58 Euro, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt.

Mit einem Kursziel von 20 Euro räumt die RBI-Analystin Terasa Schinwald den Aktien des Solarpark- und Windkraftinvestors ein Aufwärtspotenzial von fast 30 Prozent ein und rät folglich zum Kauf. Höhere Kursziele führen lediglich der Broker Stifel mit 21,80 und die Privatbank Hauck & Aufhäuser mit 23 Euro.

