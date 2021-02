Ethisphere gibt die weltweit ethischsten Unternehmen des Jahres 2021 bekannt

135 prämierte Unternehmen wurden für ihr unerschütterliches Engagement für geschäftliche Integrität ausgezeichnet. Wertebasierte Führung führt zu finanzieller Überperformance.

Ethisphere, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Festlegung und Förderung von Standards für ethische Geschäftspraktiken, gab heute die 135 Preisträger aus 22 Ländern und 47 Branchen bekannt, die die begehrte Auszeichnung World’s Most Ethical Companies® in 2021 (ethischste Unternehmen des Jahres 2021) erhalten haben. Dies ist die 15.jährliche Auszeichnung von Unternehmen, die ihr Engagement für ethische Geschäftspraktiken durch Programme unter Beweis gestellt haben, die sich positiv auf Mitarbeiter, Gemeinden und weitere Stakeholder auswirken und zu einer nachhaltigen und profitablen langfristigen Geschäftsperformance beitragen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210224005460/de/

Ethisphere’s 2021 Ethics Index, the collection of publicly-traded companies recognized as recipients of this year’s World’s Most Ethical Companies designation, outperformed a comparable index of large cap companies by 7.1 percentage points over the past five calendar years. (Graphic: Business Wire)

Im Jahr 2021 sind neun Unternehmen zum ersten Mal ausgezeichnet worden, während sechs Unternehmen bereits 15 Mal ausgezeichnet wurden – jedes Jahr seit der Einführung der Auszeichnung im Jahr 2007.

„Wir werden weiterhin von den Aktionen und Initiativen der Preisträger der Auszeichnung für die weltweit ethischsten Unternehmen inspiriert. Die Führungsrolle dieser Gruppe von Unternehmen ist ein Grund dafür, dass der Wirtschaft – mehr als allen anderen Institutionen – in den herausfordernden Zeiten des Jahres 2020 am stärksten vertraut wurde“, sagte Ethisphere CEO, Timothy Erblich. „Die Preisträger integrieren Ethik und Werte in ihre Unternehmensstrategie. Sie sagen ihre Meinung, sind transparent, ergreifen Maßnahmen und suchen nach innovativen Wegen, um etwas zu bewirken. Wir danken ihnen für ihre Bemühungen.“

„Integrität ist seit unserer Gründung vor 100 Jahren in unserer DNA verankert und bildet die Grundlage für unsere ethischen Werte“, sagte Suphachai Chearavanont, CEO der Charoen Pokphand Group. „Als eines der weltweit ethischsten Unternehmen ausgezeichnet zu werden, ist eine große Ehre. Wir befinden uns immer noch auf einer langen Reise und ich bin sehr dankbar für die kollektiven Bemühungen aller unserer Mitarbeiter.“

„Es ist ein Privileg, erneut zu einem der weltweit ethischsten Unternehmen ernannt worden zu sein“, sagte Craig Arnold, Vorsitzender und CEO von Eaton. „Diese Auszeichnung spiegelt das Engagement unserer 92.000 Mitarbeiter wider, die allen unseren Stakeholdern mit kompromissloser Integrität und Einsatzbereitschaft für unsere Mission zur Verbesserung der Lebensqualität und der Umwelt dienen.“

„Es ist eine Ehre, zum 15. Mal in Folge als eines der weltweit ethischsten Unternehmen benannt zu werden, eine Auszeichnung, die die Werte von Ecolab widerspiegelt, mit Integrität zu handeln, egal unter welchen Umständen“, sagte Christophe Beck, Präsident und CEO von Ecolab. „Ich bin stolz darauf, ein Unternehmen zu leiten, in dem sich die Mitarbeiter jeden Tag dafür einsetzen, das Richtige zu tun, und dabei wissen, dass ethisches Handeln die Grundlage für unseren langfristigen Erfolg ist.“

Der 2021 Ethics Index von Ethisphere, die Zusammenstellung der börsennotierten Unternehmen, die in diesem Jahr als weltweit ethischste Unternehmen ausgezeichnet wurden, hat in den letzten fünf Kalenderjahren eine Überperformance von 7,1 Prozentpunkten gegenüber einem vergleichbaren Index von Large Cap-Unternehmen erzielt.

Diese Überperformance, die wir als „Ethik-Prämie“ bezeichnen, ist seit Beginn unserer Beobachtung der Aktienperformance der prämierten Unternehmen konstant geblieben. Wir glauben, dass diese Überperformance das Ergebnis der Verhaltensweisen ist, die dazu führen, dass ein Unternehmen auf unserer Liste steht – Verhaltensweisen, die Investitionen in die Mitarbeiter, in die Unternehmenskultur und in die Gesellschaft aufzeigen. Wir sehen in diesen Daten, dass diese Verhaltensweisen im Laufe der Zeit zu einer stärkeren finanziellen Performance führen.

„Wie diese kontinuierliche Überperformance beweist, ist Ethik gut fürs Geschäft“, fügte Erblich hinzu.

Ethisphere wird am 20. April 2021 eine virtuelle Gala für Preisträger veranstalten, auf der Richard K. Davis, CEO von Make-A-Wish, die Hauptrede halten wird. Dies wird das 15. Jahr sein, in dem wir bei dieser Gala die Vorreiter in Sachen Integrität ehren.

Methodik und Ergebnisse

Der Bewertungsprozess für die ethischsten Unternehmen der Welt basiert auf dem von Ethisphere eigens entwickelten Ethics Quotient® und umfasst über 200 Datenpunkte zu Kultur, Umwelt und sozialen Praktiken, Ethik und Compliance-Aktivitäten, Unternehmensführung, Vielfalt und Initiativen zur Unterstützung einer starken Wertschöpfungskette. Der Prozess dient als operatives Rahmenwerk zur Erfassung und Kodierung der führenden Praktiken von Organisationen jeglicher Branchen auf der ganzen Welt.

In diesem Jahr wurde der Prozess optimiert und der Fragenkatalog erweitert, um zu beurteilen, wie die Bewerber auf die globale Pandemie, Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, Sicherheit, Gleichberechtigung, Inklusion und soziale Gerechtigkeit eingehen und wie sie sich entsprechend anpassen.

Alle am Bewertungsprozess teilnehmenden Unternehmen erhalten eine analytische Scorecard, die ihnen Aufschluss darüber gibt, wie ihre Programme im Vergleich zu den anspruchsvollen Standards führender Unternehmen abschneiden.

Preisträger

Die komplette Liste der weltweit ethischsten Unternehmen für das Jahr 2021 finden Sie unter https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees/

Folgen Sie der Unterhaltung auf Twitter: 2021 #WorldsMostEthicalCompanies.

Über das Ethisphere Institute

Das Ethisphere® Institute ist weltweit führend bei der Festlegung und Weiterentwicklung der Standards für ethische Geschäftspraktiken, die Unternehmenscharakter, Marktvertrauen und Geschäftserfolg stärken. Ethisphere verfügt über tiefgreifende Fachkenntnis in Bezug auf das Messen und Festlegen ethischer Grundnormen mithilfe datenbasierter Informationen, mit denen Unternehmen den Unternehmenscharakter verbessern und die Kultur messen und verbessern können. Ethisphere würdigt durch die Auszeichnung der ethischsten Unternehmen der Welt herausragende Leistungen und unterstützt Branchenexperten mit der Business Ethics Leadership Alliance (BELA). Weitere Informationen über Ethisphere finden Sie unter https://ethisphere.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210224005460/de/

Clea Nabozny

clea.nabozny@ethisphere.com



+1 (480) 397-2658