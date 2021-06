Europcar: Volkswagen blitzt mit erstem, unverbindlichen Übernahme-Angebot ab – Analysten sehen gute Chancen für höhere Offerte

Volkswagen streckt seine Fühler nach weiteren Geschäftsbereichen aus und hat offiziell ein Interesse an der Übernahme des französischen Autovermieters Europcar bestätigt. Derzeit erwäge das Unternehmen zusammen mit den Finanzinvestoren Attestor und Pon Holdings eine Mehrheitsübernahme der Franzosen, so Volkswagen. Die Überlegungen seien in einem frühen Stadium und es gebe keine Sicherheit, dass daraus etwas werde.

Ein unverbindliches Angebot über 44 Cent je Aktie habe Europcar abgelehnt. Das wäre insgesamt ein Kaufpreis von rund 2,2 Milliarden Euro gewesen. Jedoch sieht man am Markt noch mehr Potenzial in dem möglichen Deal: Die Experten von Kepler Cheuvreux empfehlen die Papiere mit einem Kursziel von 0,60 Euro zum Kauf. Sie sehen einige Gründe für eine höhere Offerte, nachdem VW wohl mit 0,44 Euro bereits abgeblitzt ist. So könnten die Wolfsburger über Europcar unter anderem vorhaben, Elektroautos zu platzieren und ihr CO2-Ziel zu erreichen, hieß es.

Eine mögliche Übernahme könnte für VW attraktiv sein, hieß es von VW. Es sei eine von mehreren Möglichkeiten, VW Zugang zu einer Plattform zu geben, die die Unternehmenspläne in Sachen Mobilität stützen würden.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Manuel Esteban / shutterstock.com

