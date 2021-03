EVONIK - Aktie fast schon am großen Ziel

Evonik Industries AG - WKN: EVNK01 - ISIN: DE000EVNK013 - Kurs: 30,150 € (XETRA)

Insbesondere in den letzten Wochen konnte die Aktie von Evonik einige charttechnische Meilensteine erreichen, indem beispielsweise Anfang Februar die mittelfristige Kursbarriere bei 27,59 EUR, das Hoch aus dem Januar 2020 überschritten wurde und die Aktie so den höchsten Stand seit dem Jahr 2018 markierte. In der vergangenen Woche wurde dann auch die langfristige, bis 2015 zurückreichende Abwärtstrendlinie überschritten und jetzt fast schon das Kursziel bei 30,65 EUR erreicht.

Evonik Chartanalyse (Wochenchart)Evonik - Aufwärtstrend weiter intakt

Ganz ist damit das Aufwärtspotenzial jedoch noch nicht ausgeschöpft, denn oberhalb von 30,65 EUR könnte der Wert noch an das mehrfache Kurszielcluster bei 31,50 EUR steigen, welches auf Höhe des 2018er-Widerstandes bei 31,64 EUR liegt. Hier dürfte dann eine mehrtägige Korrektur folgen. Sollte es den starken Bullen aber auch gelingen, diese Zone zu durchbrechen, läge das nächste Ziel bei 32,77 EUR, einem markanten Hoch aus dem September 2018. Langfristig könnte die Aktie sogar in den 34,00 EUR-Bereich vordringen.

Pullback an Trendlinie wäre kein Beinbruch

Korrekturen an das Zwischenhoch bei 29,29 EUR oder die bei rund 28,80 EUR verlaufende Abwärtstrendlinie wären aktuell unproblematisch. Erst unter 28,50 EUR wäre die Rally kurzfristig gebremst und ein Rücksetzer bis zum Zwischentief von Ende Februar bei 27,59 EUR zu erwarten.

Erst darunter wäre die Rallyphase signifikant unterbrochen und ein Test der Unterstützungen bei 26,24 und 25,35 EUR wahrscheinlich.

Evonik Industries Chartanalyse (Tageschart)

