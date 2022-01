Globaler Relaunch von print24.com

Neues Design mit zusätzlichen Features und noch mehr Service!

Unitedprint.com SE hat kurz vor Jahresende 2021 den globalen Relaunch von print24 erfolgreich abgeschlossen und präsentiert nunmehr ihre Flagship-Marke in komplett neuem Design mit vielen zusätzlichen Features und noch mehr Service.

Mit dem neuen print24 bietet die Unitedprint.com SE ihren Kunden einen modernen und zeitgemäßen Look mit verbesserter Übersichtlichkeit, schnellerer Performance, Kompatibilität mit allen Endgeräten, einfacherer Bedienbarkeit, erweiterten Produktinformationen in 25 Sprachen und dem Versand in über 150 Länder weltweit.

Gleichzeitig wurde der Relaunch zum Anlass genommen, das Profil der Hauptmarken zu schärfen und dem globalen Kundenstamm eine einfachere Möglichkeit zu geben, die Dienstleistungen und Services in Anspruch zu nehmen, indem die über Jahre parallel zu print24 entwickelten Zweitmarken-Portale Firstprint, Getprint, Printwhat, Unitedprint und DDK Print Big im neuen print24 aufgegangen sind und nun alle Businesslösungen und Services unter einer gestärkten Marke vereint wurden.

Der erfolgreiche Relaunch von print24 stellt einen weiteren bedeutenden Meilenstein in der Unternehmens-Entwicklung der zu 100% unabhängigen und im Allein-Eigentum befindlichen Unitedprint.com SE dar und schafft damit die Grundlage für den weiteren nationalen, internationalen und globalen Ausbau des Unternehmens.

Zusammen mit Easyprint, dessen intuitiv zu bedienendem FreeDesign-Tool zur einfachen interaktiven Onlinegestaltung, tausenden hochwertigen Designvorlagen und innovativen Digitalprodukten ist die Unitedprint.com SE auf dem gesamten globalen Markt der visuellen Kommunikation für Geschäfts- und Endkunden hervorragend aufgestellt hochprofessionelle Lösungen zu bieten, um damit die in beträchtlichem Umfang verfügbaren globalen Potentiale für eine großartige Zukunft auszuschöpfen.

print24.com bietet seinen Kunden eine enorme Produktauswahl zu attraktivsten Preisen, höchster Produktqualität, schnellsten Lieferzeiten mit kompetentem Service und Support. Kunden können dabei aus über 500 Millionen Produktkombinationen wählen, in ihrem eigenen Corporate Design gestalten und rund um die Uhr bequem online bestellen.

Unitedprint.com SE ist ein global operierendes und stark innovationsgetriebenes E-Commerce-Unternehmen im Bereich der visuellen Kommunikation. Als eines der weltweit führenden Technologie-Unternehmen in diesem Segment beschäftigt Unitedprint.com SE global rd. 300 Mitarbeiter und betreibt die bekannten Angebote print24, Easyprint und das Partnerprogramm USS (Unitedprint Shop Services) an weltweit 22 Standorten. Unitedprint.com SE bietet seinen Kunden neben modernen Digitalprodukten und interaktiven Onlinedesign-Services klassische Dienstleistungen und Printprodukte aus den Bereichen Foto, Interieur/Gastro/Hotel/Veranstaltungen, Textil, Large Format Printing, Werbemittel, Werbetechnik uvm.

