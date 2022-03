GME und AMC: Die Meme-Stocks sind wieder da – wie man als Anleger mit diesen Aktien umgehen sollte

Nachdem im ersten Quartal 2022 aufgrund mehrerer Schreckgespenster die Anleger scharenweise aus den Aktienmärkten geflohen sind, scheint sich der Wind nun allmählich wieder zu drehen. Wie Marktbeobachter des Analysehauses Vanda Research in einer neuen Marktanalyse festgestellt haben, sind die Kapitalzuflüsse in US-Wertpapiere in der letzten Woche wieder auf das tägliche durchschnittliche Niveau von 2021 zurückgekehrt und bringen damit wieder deutlich mehr Liquidität in den Markt als noch vor einigen Wochen.

Meme-Aktien wieder gefragt

Ein Großteil der Zuflüsse konzentriert sich dabei auf die üblichen großen Titel, die in der Vergangenheit zu den Anlegerlieblingen gezählt haben, darunter Apple, Tesla, Nvidia und AMD. Jedoch fließt ein nicht unerheblicher Teil wieder in extrem spekulative Aktien, sogenannte Meme-Stocks. Die beiden Flaggschiffe der Meme-Stock-Bewegung, AMC Entertainment und Gamestop, haben in den letzten Wochen wieder zu einer Rally angesetzt, nachdem es im Zuge der Einpreisung der Zinswende in den letzten Monaten auch für diese Werte deutlich bergab gegangen war. Vom Jahrestief bei etwa 13,50 US-Dollar ging es für AMC mittlerweile wieder um knapp 90 Prozent nach oben. Gamestop-Papiere konnten von ihrem Jahrestief aus Mitte März um 84 Prozent klettern.

Laut den Analysten von Vanda Research fließt wieder einiges an Kapital in Meme-Stocks, da „jüngere und aggressivere Anleger“ versuchen, die Verluste seit Jahresbeginn auszugleichen. Diese Investoren würden jetzt hauptsächlich spekulative Meme-Aktien, Call-Optionen und Krypto-Assets kaufen.

„In der Vergangenheit gehörte AMC, wenn Meme-Aktien eine Rally erlebten, normalerweise zu den ersten Namen, die einen Anstieg der Käufe verzeichneten; kurz darauf wurde eine Rallye bei ähnlich explosiven Aktien ausgelöst“, so die Analysten. „Daher schließen wir eine Fortsetzung der Handelsaktivitäten bei diesen Titeln in den kommenden Wochen nicht aus, sollte sich die allgemeine Marktrallye fortsetzen.“

Meme-Stocks bleiben Glücksspiel

Das Anfang 2021 ausgebrochene Phänomen rund um Meme-Stocks wie AMC und GME hat das Gesicht der Investmentwelt verändert, da eine Bewegung aus Kleinanlegern entstanden ist, die institutionellen Anlegern den Krieg erklärt und erheblichen Schaden zugefügt hat. Auf einer moralischen Ebene mag man dieser Bewegung einiges abgewinnen können, da das strategische Shorten von Konzern, die wirtschaftlich zwar Schwierigkeiten haben, jedoch nicht am Ende sind, durchaus kritikwürdig ist. Der nachgefolgte Rattenschwanz rund um das Ausschließen der Privatanleger auf der Plattform Robinhood und die gleichzeitige Bevorzugung der institutionellen Kunden im Hintergrund hat einige der strukturellen Probleme des Finanzmarktes ins Licht gerückt.

Aufgrund der vergangenen Episode haben vor allem die Papiere von AMC und GME eine Art Kultstatus erlangt und sind für eine gewisse Anlegergruppe zu einem festen Investmentrepertoire geworden. Aus fundamentaler Sicht ist eine Bewertung dieser Unternehmen, wie man es normalerweise bei Aktien-Investments vornehmen sollte, schwer bis unmöglich geworden. Die Kursentwicklung dieser Werte ist rein von Emotionen bestimmt. Wenn man ein Investment erwägt, dann sollte das aus den entsprechenden Gründen geschehen, dieses Investment als reine Spekulation, symbolische Position oder schlicht zum „Spaß an der Sache“ zu sehen.

Von Alexander Mayer

Titelfoto: Tada Images / Shutterstock.com