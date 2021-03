Gmx.de, Web.de und Deutsche Post machen Briefe zu E-Mails

Berlin (Reuters) - Die Deutsche Post und die E-Mail-Anbieter Gmx sowie Web.de verwandeln Briefe künftig auf Wunsch in E-Mails.

Registrierte Nutzer könnten vor Zustellung eines Briefes eine E-Mail erhalten, die neben einem Foto des Briefumschlags ein PDF-Dokument mit dem Briefinhalt umfasse, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit. Die rund 35 Millionen Gmx- und Web.de-Nutzer müssten den kostenfreien Service in ihren Konten aktivieren und Geschäftspostversender sowie Privatempfänger explizit beauftragen. Zum Start seien 50 Großversender wie Vodafone Deutschland und Otto sowie mehr als 10.000 kleinere und mittlere Unternehmen mit von der Partie.

Dadurch lasse sich nun auch die Briefpost besser archivieren, sagte der Geschäftsführer der E-Mail-Anbieter Gmx und Web.de, Jan Oetjen. Ein physischer Eingriff durch Mitarbeiter, wie ein manuelles Einscannen der Briefsendungen, ist den Firmen zufolge nicht notwendig. Die drei Firmen bieten bereits seit einiger Zeit Briefankündigungen an, bei denen per E-Mail auf die Zustellung via Foto vom Briefumschlag hingewiesen wird.