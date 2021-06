Grenke: Chefin zieht den Hut – Aktie unter Druck – plötzlicher Abgang wirft Fragen auf

Der Abschied der mehrjährigen Chefin Antje Leminsky vom krisengeschüttelten Leasingspezialisten Grenke zum Monatsende hat die Anleger am Dienstag enttäuscht. Der Aktienkurs fiel um 2,1 Prozent auf 36,58 Euro und rutschte zeitweise den niedrigsten Stand seit Ende April.

„Dass Frau Leminsky das Unternehmen so plötzlich verlässt, wirft Fragen auf“, merkte ein Händler an. Ein anderer Händler wies darauf hin, dass neun Prozent der Grenke-Aktien am Markt leer verkauft seien. Damit zähle Grenke zu den deutschen Börsentiteln mit den höchsten Short-Quoten.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Who is Danny / Shutterstock.com

Sie wollen inund andereinvestieren, wissen jedoch nicht wie und wo? In unserem Ratgeber finden Sie alle wichtigen Infos zu Krypto-Börsen und allem, worauf man bei einem Krypto-Investment achten muss.