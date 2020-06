Handelsbilanz lässt Sorgen im DAX dominieren

Ein Tag der Konsolidierung stand heute auf dem Plan. Er ließ den DAX leichter aus dem Handel gehen und verschafft der jüngsten Rallye Raum, in keine weitere Übertreibung hinein zu laufen. Was war hierfür der Anlaß?

Vom Start weg schwach

In der Vorbörse konnte der DAX noch mit Kursen um 12.900 aufwarten und somit die 13.000 als Ziel vor sich sehen. Immerhin war der Aufwärtstrend der vergangenen Tage strikt nach oben gerichtet und zeigte lediglich kurzfristige Schwächephasen.

Doch heute kam es anders. Bereits 8.00 Uhr stand fest, dass die Exportnation Deutschland wirtschaftliche Rückschläge verkraften muss. Hier kam es zu einem historischen Einbruch, den das Statistische Bundesamt vermelden musste und auf den n-tv mit dieser Infografik näher einging:

Die Warenausfuhren sanken gegenüber dem Vorjahresmonat um 31,1 Prozent und sind mit 75,7 Milliarden Euro "nur zweistellig". Dieser Rückgang ist insofern historisch, als dass ein solch großer Rückgang seit Beginn der Außenhandelsstatistik im Jahr 1950 nicht zu sehen war.

Für den Aktienmarkt kamen diese Zahlen, auch wenn sie von einigen Marktteilnehmern erwartet worden waren, überraschend. Nach einer erst stabilen Eröffnung um 12.850 Punkte folgten Kursabschläge, die nach den Gewinnen der Vortage vielleicht auch ohne diese Meldung eingesetzt hätten.

In Summe verlor der DAX 201 Punkte oder 1,57 Prozent auf 12.617 Zähler und zeigte dabei folgende Eckdaten auf:

Eröffnung 12.859,83PKT Tageshoch 12.864,91PKT Tagestief 12.502,45PKT Vortageskurs 12.819,59PKT

Zur Vorbörse wurden sogar Abschläge von 300 Punkte verzeichnet:

Das Tagestief 12.502 zeigte damit auf, wie schnell hier 500 Punkte in die Gegenrichtung erfolgen können. Entsprechend rot war die Ranking-Tafel der Einzelwerte.

Gewinner und Verlierer im DAX

Nach diesem Kursverlauf wundert es nicht, dass Gewinner schwer zu finden sind. Einzig Beiersdorf ragt in diesem Ranking positiv heraus.

Verlierer waren heute die Exportwerte wie MTU Aero Engines und Covestro. Da MTU bereits in der Vorwoche stark gelaufen war, ist auch hier der Kursrückgang vor dem Hintergrund der Gesamtentwicklung zu sehen:

MTU Aero Engines ist als Hersteller von Triebwerksmodulen und -komponenten sowie von kompletten Flugzeugtriebwerken und Industriegasturbinen bekannt. Durch die Coronakrise werden hier weniger Bauteile nachgefragt.

Auch wenn sich die Luftfahrtbranche insgesamt wieder erholen kann, wie ein Blick in dem Video auf Boeing, Lufthansa und American Airlines zeigt, bleibt die Nachfrage nach neuen Bestellungen in diesem Segment begrenzt.

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Unter Charttechnikern gilt dieser Konsolidierungstag als gesund. Er ändert an der generell nach oben gerichteten Tendenz des Marktes erst einmal wenig, solange diese Konsolidierung nicht massiv ausgeweitet wird:

Am Mittwoch steht die US-Notenbank im Mittelpunkt des Geschehens. Sie wird am Abend mit dem Zinsentscheid und der anschliessenden Pressekonferenz weitere Impulse an den Kapitalmarkt senden.

Bis dahin lesen bzw. hören wir uns gerne noch einmal an dieser Stelle oder auf Youtube, Twitter und Instagram.

Ihr Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

