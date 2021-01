Hapag-Lloyd: Commerzbank rät zum Verkauf und setzt die Aktie deutlich unter Druck

Die Commerzbank hat Hapag-Lloyd von „Buy“ auf „Reduce“ abgestuft, das Kursziel aber von 88 auf 95 Euro angehoben. Analyst Adrian Pehl rät in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur Logistikbranche zu Gewinnmitnahmen in den Papieren der Container-Reederei. In den Aktien der Deutschen Post und von HHLA sollten die Anleger dagegen am Ball bleiben. Das immens starke Momentum der Frachtraten dürfte nachlassen, so Pehl.

Das Urteil der Commerzbank hat die Papiere von Hapag-Lloyd heute deutlich belastet. Die zuletzt auf das höchste Niveau seit Mai 2020 nach oben gerannten Aktien der Container-Reederei verloren auf der Handelsplattform Tradegate 8 Prozent auf 99 Euro. Sie fielen damit nach Monaten erstmals wieder unter ihre 21-Tage-Linie zurück. Zum Start des Haupthandels konnten sich die Papiere jedoch bereits wieder vom größten Schock erholen und notieren derzeit mit einem Minus von nochetwa 2 Prozent bei 105 Euro.

