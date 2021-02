HARLEY-DAVIDSON - Das Motorrad stottert

In einem sehr freundlichen Marktumfeld gerät die Aktie von Harley-Davidson heute deutlich unter die Räder. Der Grund ist schnell gefunden. Das Management enttäuschte mit den vor Börsenstart veröffentlichten Quartalszahlen auf ganzer Linie. Im Detail erzielte der Motorradhersteller im vierten Quartal 2020 völlig überraschend einen Verlust von 0,44 USD je Aktie. Analysten hatten dagegen einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie prognostiziert. Ebenso weit neben der Markterwartung lagen die Verantwortlichen bei den Erlösen, welche sich auf 531 Mio. USD beliefen. Hier hatten Experten mit knapp 773 Mio. USD gerechnet.

Das Management war sichtlich bemüht, den Blick nach vorne zu werfen. So wird ein 5-Jahres-Plan mit dem Namen "The Hardwire" aufgelegt. Ziel ist es, den Gewinn je Aktie jährlich im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zu steigern, der Umsatz soll im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen. 190 bis 250 Mio. USD sollen jährlich investiert werden. Der Markt zeigt sich aber wenig überzeugt und schickt die Aktie in den Keller.

Aus charttechnischer Sicht war die Rally der Aktie bis in den Januar 2021 hinein durchaus ansehnlich und wird nun durch einen scharfen Rücksetzer unterbrochen. Am EMA200 kommt es im heutigen Verlauf zu einer Stabilisierung, zudem hat die Aktie 50 % der jüngsten Kursgewinne wieder abgegeben. Sollten weitere Tiefs entstehen, bieten eine Aufwärtstrendvariante seit dem Tief im ersten Quartal 2020 zusammen mit dem 61,8 %-Retracement der jüngsten Aufwärtswelle bei 30,55 USD und einem Ausbruchslevel bei 29,90 USD eine Dreifachunterstützung. Diese müssen die Käufer verteidigen, um weitere Verluste in Richtung 22,56 USD zu vermeiden.

Erholungen treffen bei 34,80 bis 35,50 USD auf einen Widerstandsbereich. Darüber wartet das heute gerissene Gap. Es wäre bei 39,30 USD geschlossen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 3,53 4,27 4,62 Ergebnis je Aktie in USD 0,79 3,00 3,46 KGV 41 11 9 Dividende je Aktie in USD 0,44 0,08 0,08 Dividendenrendite 0,70 % 0,25 % 0,25 % *e = erwartet

