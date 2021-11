HELLOFRESH - Kleiner Rücksetzer als Chance?

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 91,200 € (XETRA)

Vor dem Hintergrund steigender Coronafälle und Lockdowns in einzelnen Landkreisen könnte das Geschäft von Hellofresh einen erneuten Push bekommen. In Bayern befinden sich seit heute 8 Landkreise im Lockdown, morgen werden drei weitere folgen, da die 7-Tage-Inzidenz in diesen Landkreisen aktuell über 1.000 liegt. Viele Menschen werden sich nun zweimal überlegen, ob sie noch in Restaurants gehen, sofern sie das aktuell überhaupt noch dürfen.

Die Aktie des Kochboxlieferanten Hellofresh zog in den letzten Wochen stark an. Am 01. November notierte der Wert im Tief bei 68,23 EUR. Am 19. November markierte er ein neues Allzeithoch bei 97,50 EUR. Ein stabiler Ausbruch über das alte Allzeithoch bei 97,38 EUR gelang aber nicht. Die Aktie setzte zuletzt leicht zurück. Gestern testete der Wert die kleine Unterstützungszone um 90,04 EUR und 89,44 EUR. Dort bildete sich eine kleine bullische Kerze.

Neuer Rallyschub?

Diese Kerze könnte eine Grundlage für einen erneuten Angriff auf das Allzeithoch sein. Gelingt ein Ausbruch darüber, wäre sogar Platz für eine weitere Rally gen 102,56 EUR und später sogar ca. 125 EUR. Sollte der Wert aber per Tagesschlusskurs unter 89,44 EUR abfallen, dann wäre ein weiterer Rücksetzer gen 82,04 EUR möglich.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)